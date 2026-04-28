Трамп открио да ли ће прихватити приједлог Ирана за окончање сукоба

28.04.2026 07:18

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп наговијестио је да вјероватно неће прихватити најновији приједлог Ирана за окончање сукоба, који подразумијева поновно отварање Ормуског мореуза уз одлагање рјешавања питања нуклеарног програма.

Према наводима извора упознатих са ситуацијом, Трамп је свој став изнио током састанка са високим званичницима националне безбједности, истичући резервисаност према плану који је Техеран доставио претходних дана, пренио је ЦНН.

Званичници су оцијенили да би отварање мореуза без рјешавања питања обогаћивања уранијума ослабило преговарачку позицију Сједињених Америчких Држава, док би његово даље затварање наставило да подстиче раст цијена енергије, укључујући гориво у САД.

Након састанка није прецизирано који ће бити наредни кораци администрације, а амерички званичници су изразили забринутост због могућих подјела унутар иранског руководства и нејасноћа око коначног доносиоца одлука.

Бијела кућа одбила је да коментарише детаље преговора, наводећи да је ријеч о осјетљивим дипломатским разговорима и да ће САД прихватити само споразум који искључује могућност да Иран дође до нуклеарног оружја.

