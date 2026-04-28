Трамп открио да ли ће прихватити приједлог Ирана за окончање сукоба

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп наговијестио је да вјероватно неће прихватити најновији приједлог Ирана за окончање сукоба, који подразумијева поновно отварање Ормуског мореуза уз одлагање рјешавања питања нуклеарног програма.
Према наводима извора упознатих са ситуацијом, Трамп је свој став изнио током састанка са високим званичницима националне безбједности, истичући резервисаност према плану који је Техеран доставио претходних дана, пренио је ЦНН.
Друштво
Гдје путују грађани БиХ за Први мај: Ево које дестинације су најтраженије
Званичници су оцијенили да би отварање мореуза без рјешавања питања обогаћивања уранијума ослабило преговарачку позицију Сједињених Америчких Држава, док би његово даље затварање наставило да подстиче раст цијена енергије, укључујући гориво у САД.
Након састанка није прецизирано који ће бити наредни кораци администрације, а амерички званичници су изразили забринутост због могућих подјела унутар иранског руководства и нејасноћа око коначног доносиоца одлука.
Свијет
У судару возова погинуло 14 особа: Неки заглављени међу вагонима
Бијела кућа одбила је да коментарише детаље преговора, наводећи да је ријеч о осјетљивим дипломатским разговорима и да ће САД прихватити само споразум који искључује могућност да Иран дође до нуклеарног оружја.
