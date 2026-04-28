Мушкарац из БиХ напао медицинско особље, радници се забарикадирали

АТВ
28.04.2026 06:59

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Мушкарац из БиХ приведен је након инцидента у Ургентном центру у италијанском Риминију, због чега је интервенисала и полиција. Све се одиграло 26.априла у зору, када је мушкарац из БиХ напао медицинско особље и службеника обезбјеђења.

Нападач је био толико насилан да су радници били приморани да се забарикадирају унутар тријаже. Сама ситуација је захтјевала хитну интервенцију Државне полиције, која је успјела да успостави ред у установи.

Инцидент је изазвао велики страх међу присутнима. Коначно, све се завршило хапшењем мушкарца, који је већ био познат полицији Риминија. Он је пријављен за наношење тјелесних повреда, оштећење имовине и пружање отпора службеном лицу. Пресудну улогу имала је интервенција патролних јединица, које су биле алармиране негдје у зору.

Ухапшени сада чека суђење по хитном поступку.

Интервенција је покренута након дојаве која је стигла у оперативни центар о присуству особе која је правила нереде унутар болничке установе. Полицајци, који су брзо стигли на лице мјеста, препознали су лице које им је већ било познато и које је неколико дана раније добило две мере превенције издате од стране полиције. Када је патрола стигла, медицинско особље и службеници обезбјеђења склонили су се унутар тријаже, видно уплашени.

Уз доста потешкоћа, полицајци су успјели да изведу агресивног мушкарца из одјељења хитне помоћи и спроведу га у полицијску управу.

Према свједочењу присутних, мушкарац се пробудио након што је преноћио у установи и почео да вербално пријети медицинском особљу. Након тога је напао службеника обезбјеђења пљувао га, ударао ногама и песницама, а притом је оштетио и стакло тријаже једним ударцем, преносе Независне.

