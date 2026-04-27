Трамп тражи отказ за Кимела због шале о њему и Меланији: "Није нимало смијешан"

27.04.2026 21:51

Десно на слици је водитељ Џими Кимел, лијево су Доналд Трамп и Меланија
Фото: Tanjug/AP/Jordan Strauss/Manuel Balce Ceneta

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је данас, 27. априла, телевизију Еј-би-си и компанију власницу Дизни да отпусте водитеља и домаћина емисије "Уживо" (Live!) Џимија Кимела због његових непримјерених коментара.

Кимел је у својој емисији збијао шале на рачун вечере дописника Бијеле куће, на којој је у суботу у хотелу у Вашингтону из ватреног оружја нападнут Трамп и представници његове администрације, и исмијавао Трампа и прву даму САД Меланију Трамп, називајући је, између осталог, "удовицом у ишчекивању".

Трамп је написао да Кимел "није нимало смијешан".

Претходно су и прва дама САД као и многе најватреније Трампове присталице осудили Кимелову шалу.

На годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће, којој је у суботу присуствовао Трамп у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Томас Ален (31) испалио је више хитаца, након чега су сви присутни евакуисани.

Осумњичени за пуцњаву нема кривични досије и није био на радару полиције.

