Трамп тражи отказ за Кимела због шале о њему и Меланији: "Није нимало смијешан"

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је данас, 27. априла, телевизију Еј-би-си и компанију власницу Дизни да отпусте водитеља и домаћина емисије "Уживо" (Live!) Џимија Кимела због његових непримјерених коментара.
Кимел је у својој емисији збијао шале на рачун вечере дописника Бијеле куће, на којој је у суботу у хотелу у Вашингтону из ватреног оружја нападнут Трамп и представници његове администрације, и исмијавао Трампа и прву даму САД Меланију Трамп, називајући је, између осталог, "удовицом у ишчекивању".
Трамп је написао да Кимел "није нимало смијешан".
Претходно су и прва дама САД као и многе најватреније Трампове присталице осудили Кимелову шалу.
Jimmy Kimmel: "Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow." pic.twitter.com/LdloPzMyXr— Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026
На годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће, којој је у суботу присуствовао Трамп у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Томас Ален (31) испалио је више хитаца, након чега су сви присутни евакуисани.
Осумњичени за пуцњаву нема кривични досије и није био на радару полиције.
