Илић о култури сјећања: Драго ми је што струка има потребу да проговори о овим темама

Аутор:

АТВ
27.04.2026 21:34

Ања Илић директор Аудио-визуелног центра Републике Српске
Фалсификовању историје опиру се у Аудио-визуелном центру Републике Српске, о чему свједочи њихов рад на многобројним пројектима, а чија тематика обрађује догађаје који датирају од Првог свјетског рата, Другог свјетског рата као и Одбрамбено-отаџбинског рата, а што је потврдила и директорица Ања Илић говорећи о култури сјећања.

„Од оснивања Аудио-визуелни центар подржао је око 15 пројеката, који се тичу теме и из прошлог Одбрамбено-отаџбинског рата, али из Другог свјетског рата па чак и Првог свјетског рата и у свим категоријама кинематографским и анимираним и документарним и игране форме као и игране телевизијске серије. Постоји велико интересовање, прво од стране струке, а и од стране наравно Аудио-визуелног центра да подржи те теме, које такође морају бити исто тако врхунски и квалитетно обрађене од стране струке “, казала је Илићева.

Илићева је навела да се ове године очекује премијера филмова мањинске копродукције, који је подржан од стране Аудио-визуелног центра. Филмови Лордена Зафрановића „Златни рез“, „Дјеца Козаре“, као и „Рука правде“ Немање Ћеранића, који говори о атентату Благоја Јововића на Анту Павелића у Буенос Аиресу.

„Мени је јако драго што струка има потребу да проговара о тим темама и они се јављају на конкурсе који чак и нису тематски специфично одређени, него једноставно желе да проговоре о тим дешавањима о догађајима и људима који су тада били и д‌јеловали“, казала је Илићева.

Она је коментарисала и изложбу отворену данас у Европском парламенту у Стразбуру "Јасеновац, сјећање и опомена", кроз филм „Дара из Јасеновца“, а гд‌је је имала прилику свједочити једном тешком и болном историјском тренутку кроз саму улогу.

„Мени је жао што се то није раније десило, али важно је и ово сада управо што се дешава и та изложба и мени је јако драго да се то дешава управо тамо и свака част на иницијативи, а уопште и на реализацији тога свега. То је јако важно у овом тренутку. Те истине о том дешавању тамо у Јасеновцу су јако болне и трауматичне и за нас као народ само суочавање нас са том количином зла која је нанесена нашем народу је јако тешка. Тако да је и нама било јако тешко да причамо уопште о томе јер је стварно монструозно шта се десило тим људима и тој д‌јеци и да је то толико трајало“, наводи Илићева.

Како је она даље навела, генерације које долазе имају способност да створе одређену врсту отклона и да објективно и без страха причају о томе и да се суоче са свим.

„Глас о томе и истину ту да кажу на свим свјетским меридијанима јер је то заиста важно да се никад никоме више не понови“, закључује Илићева.

Ања Илић

култура сјећања

Јасеновац

Доња Градина

Аудио-визуелни центар

