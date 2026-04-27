Иран понудио САД-у отварање Хормуза, заузврат тражи двије ствари

Иран је понудио да обустави контролу над Хормушким мореузом у замјену за укидање америчке блокаде и завршетак рата, док би се преговори о ширем нуклеарном програму одгодили за каснију фазу, саопштила су данас двојица регионалних званичника.
Према њиховим наводима, понуду су Сједињеним Америчким Државама пренијели пакистански дипломати, пише АП.
Мало је вјероватно да ће амерички предсједник Доналд Трамп (Доналд Трумп) прихватити такав приједлог, који би оставио неријешена питања која су 28. фебруара довела до рата између Сједињених Америчких Држава и Израела с једне стране, те Ирана с друге.
У оквиру крхког примирја, Сједињене Америчке Државе и Иран остају у пат позицији око мореуза кроз који у мирнодопским условима пролази око петине свјетске трговине нафтом и плином. Америчка блокада уведена је како би се Ирану онемогућила продаја нафте и тиме ускраћени кључни приходи, али и створио притисак да Техеран обустави производњу због недостатка складишних капацитета.
С друге стране, затварање мореуза додатно би повећало цијене нафте и бензина, стварајући политички притисак на Трампа уочи важних избора, као и на савезнике САД-а у Заљеву који овим путем извозе енергенте.
Блокада већ има озбиљне посљедице на глобалну економију, укључујући раст цијена гнојива, хране и основних потрепштина.
Приједлог, који су пренијела двојица званичника под увјетом анонимности због осјетљивости преговора између иранских и пакистанских представника, предвиђа одгађање разговора о иранском нуклеарном програму.
Трамп је као један од разлога рата навео управо спрјечавање Ирана да развије нуклеарно оружје. Вијест о иранској понуди први је објавио портал Aксиос.
Информације долазе у тренутку посјете иранског министра вањских послова Русији, дугогодишњем савезнику Техерана. Није јасно какву би улогу Москва могла имати у даљем развоју ситуације.
Способност Ирана да блокира Хормушки мореуз, уски улаз у Перзијски заљев, остаје једна од његових кључних стратешких полуга у сукобу који се своди на питање издржљивости страна.
Цијене нафте расту од почетка рата, док су танкери са сировом нафтом остали заробљени у Заљеву, без сигурног пролаза према глобалним тржиштима.
У понедјељак је цијена нафте Брент, међународног стандарда, износила око 108 долара по барелу, што је готово 50 посто више него на почетку сукоба.
Трамп је прошле седмице продужио примирје договорено 7. априла између Сједињених Америчких Држава и Ирана, чиме су борбе углавном заустављене, али трајно рјешење и даље није на видику.
Ирански министар вањских послова Абас Арагчи (Abbas Araghchi) састао се у Санкт Петербургу с руским предсједником Владимиром Путином, објавила је руска агенција Taс. Путин је похвалио ирански народ који се, како је рекао, "храбро и достојанствено бори за свој суверенитет" те поручио да ће Русија учинити све да допринесе миру на Блиском истоку.
Арагчи је уочи састанка изјавио да је то "добра прилика да се с руским пријатељима разговара о развоју ситуације и актуелном рату".
Састанак је услиједио након покушаја Пакистана да обнови преговоре између Ирана и Сједињених Америчких Држава, који су требали бити одржани у Исламабаду током викенда. Умјесто тога, Трамп је отказао долазак својих изасланика и предложио телефонске разговоре.
Током викенда, Арагчи је посјетио Пакистан и Оман, који с Ираном дијели контролу над мореузом, те разговарао с представницима Катара и Саудијске Арабије.
Иран, према наводима регионалних извора, покушава увјерити Оман да подржи механизам наплате такси бродовима који пролазе кроз мореуз, док одговор Омана још није познат.
Исти извор наводи да Иран инсистира на укидању америчке блокаде прије наставка било каквих преговора, док посредници предвођени Пакистаном покушавају смањити разлике између двије стране.
Трамп је изјавио да је Иран послао "знатно бољи" приједлог након отказивања путовања америчких изасланика, али није изнио детаље.
Додао је да је његов кључни услов да Иран "не посједује нуклеарно оружје". Техеран, с друге стране, тврди да је његов програм искључиво мирољубив, док Вашингтон инсистира на одрицању од залиха високо обогаћеног уранијума.
Од почетка сукоба, у Ирану је погинуло најмање 3375 људи, у Либану најмање 2509, док су жртве забиљежене и у Израелу и државама Заљева. Страдали су и војници САД-а, Израела те припадници мировних снага Уједињених нација.
Примирје између Израела и Хезболаха продужено је за три седмице, док Хезболах није учествовао у преговорима под посредовањем Вашингтона.
