У Европском парламенту отворена изложба о Јасеновцу: У Европи се први пут говори о НДХ

Изложба "Концентрациони логор Јасеновац: Сјећање и насљеђе" отворена је вечерас у Стразбуру и то је први пут да се у Европском парламенту говори о НДХ и злочинима усташа, изјавио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"Ми са ове стране морамо да освијетлимо тај историјски ревизионизам и да осудимо не само систем НДХ и нацизам као најкрвавији период историје човјечанства", рекао је Стевандић који је у Старзбуру са делегацијом Народне скупштине присуствовао отварању изложбе.
Он је истакао да не могу само српске жртве остати неопојане и без пијетета.
"Ми Срби смо дуго чекали прилику да та истина пређе наше границе, да не кукамо међусобно, него да са мјеста одакле се много боље види Хрватска и Балкан, укинемо тај историјски ревизионизам", рекао је Стевандић.
Нагласио је да је изложба добар начин да Срби шире истину ван граница да би довели до тога да се не славе усташе и да се не приређују концерти у њихово име као и да се укине историјски ревизионизам као политички правац на Балкану, посебно у Хрватској која је са тим показала непоштовање свих жртава.
Према његовим ријечима, Срби не показују амнонизититет или мржњу према било ком народу, али показују да се не могу водити двоструки стандарди - да овдје глумите Европљанина, а онда славите нацисте или фашисте у Хрватској или у БиХ.
Он је подсјетио да је у Европи забрањена глорификација и да ту Марко Перковић Томпсон не би могао да држи концерт већ га држи у Хрватској.
"Важно је да су ово припремили заједно Архиви Републике Српске и Војводине и да је ово заједнички велики пројекат Српске и Србије и да сутра почиње засједање Европског парламента и да ће у наредна три дана ова изложба бити доступна свим европским посланицима", истакао је Стевандић.
Стевандић је рекао да су Република Српска и Србија историјски, цивилизацијски и културолошки један од најстаријих дијелова Европе.
Стевандић предводи делегацију Народне скупштине Републике Српске у којој су посланици Младен Илић, Милан Трнинић и Маја Драгојевић-Стојић.
