Обиљежен Дан општине у Козарској Дубици

У Дому културе у Козарској Дубици вечерас је одржана свечана академије поводом Дана општине, уз богат културно-умјетнички програм.
Званичницима, делегацијама, свештенству и грађанима обратили су се предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, начелник општине Игор Савковић, као и гости из братских општина Србије, који су Дубичанима упутили честитке поводом Дана општине.
У културно-умјетничком дијелу програма наступио је Женски камерни хор Српског пјевачког друштва "Вишњић", а извођењем традиционалних пјесама представила се талентована виолинисткиња Бојана Обрадовић.
У улози водитеља и домаћина академије био је глумац Стефан Бундало, који је емотивним извођењем Шантићеве родољубиве поеме "Остајте овдје" дирнуо срца присутних.
У оквиру академије присутнима су приказана и два тематска видеа, од којих је први представио потенцијале општине Козарска Дубица, док су актери другог били најмлађи Дубичани који су говорили о вољеном граду.
Свечаној академији присуствовао је и предсједник Скупштине општине Милош Бањац, као и посланици у Народној скупштини Републике Српске Дарко Бањац, Драган Брдар и Бобана Марељ, те представници и делегације бројних општина у Републици Српској.
Организатор свечане академије поводом Дана општине је Центар за информисање и културу Козарска Дубица.
Овај датум обиљежава се у знак захвалности и трајног сјећања на историјске догађаје и жртве фашистичког терора, његујући културу сјећања, славећи слободу и цијенећи оно што су преци оставили и за шта су се борили
