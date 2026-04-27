Logo
Large banner

Обиљежен Дан општине у Козарској Дубици

Аутор:

АТВ
27.04.2026 22:19

Коментари:

0
Фото: Srna

У Дому културе у Козарској Дубици вечерас је одржана свечана академије поводом Дана општине, уз богат културно-умјетнички програм.

Званичницима, делегацијама, свештенству и грађанима обратили су се предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, начелник општине Игор Савковић, као и гости из братских општина Србије, који су Дубичанима упутили честитке поводом Дана општине.

У културно-умјетничком дијелу програма наступио је Женски камерни хор Српског пјевачког друштва "Вишњић", а извођењем традиционалних пјесама представила се талентована виолинисткиња Бојана Обрадовић.

У улози водитеља и домаћина академије био је глумац Стефан Бундало, који је емотивним извођењем Шантићеве родољубиве поеме "Остајте овд‌је" дирнуо срца присутних.

У оквиру академије присутнима су приказана и два тематска видеа, од којих је први представио потенцијале општине Козарска Дубица, док су актери другог били најмлађи Дубичани који су говорили о вољеном граду.

Свечаној академији присуствовао је и предсједник Скупштине општине Милош Бањац, као и посланици у Народној скупштини Републике Српске Дарко Бањац, Драган Брдар и Бобана Марељ, те представници и делегације бројних општина у Републици Српској.

Организатор свечане академије поводом Дана општине је Центар за информисање и културу Козарска Дубица.

Овај датум обиљежава се у знак захвалности и трајног сјећања на историјске догађаје и жртве фашистичког терора, његујући културу сјећања, славећи слободу и цијенећи оно што су преци оставили и за шта су се борили

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Козарска Дубица

свечана академија

Република Српска

Дан општине

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Република Српска

"Унитаризацијом покушавају да сломе отпор српског народа, активан притисак Берлина и Лондона"

2 ч

1
Ања Илић директор Аудио-визуелног центра Републике Српске

Република Српска

Илић о култури сјећања: Драго ми је што струка има потребу да проговори о овим темама

3 ч

0
Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику

Република Српска

Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику

4 ч

1
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Страдалничко мјесто, Влада ће радити на добробити грађана Дубице"

4 ч

0

  • Најновије

22

58

Мијења се пасош Србије

22

51

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

22

46

Мадона промијенила лични опис: Затегнутим лицем изазвала лавину реакција

22

33

Љекари се боре за живот једином преживјелом (22) из "голфа"

22

32

У Европском парламенту отворена изложба о Јасеновцу: У Европи се први пут говори о НДХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner