Кремљ: Русија спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану

28.04.2026 07:25

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија је спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану ако буду договорене прихватљиве опције, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је нагласио да Русија остаје посвећена стратешком, партнерском карактеру односа са Ираном, преносе РИА Новости.

Раније у понедјељак ирански министар спољних послова Абас Аракчи састао се у Русији са предсједником Владимиром Путином и шефом руске дипломатије Сергејем Лавровом.

Путин је са иранским министром разговарао о ситуацији на Блиском истоку, поручивши да ће Москва чинити све у интересу Ирана и других земаља региона како би мир био успостављен што прије.

Руски предсједник је истакао да Русија намјерава да настави стратешке односе са Ираном, истичући да се ирански народ "храбро и херојски бори за свој суверенитет" и изражавајући наду да ће та земља успјети да превазиђе период искушења и да ће мир ускоро бити успостављен.

Он је, како се наводи, пренио и најбоље жеље врховном лидеру Ирана ајатолаху Моџтаби Хамнеију.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

