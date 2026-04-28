Кремљ: Русија спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану

Русија је спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану ако буду договорене прихватљиве опције, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је нагласио да Русија остаје посвећена стратешком, партнерском карактеру односа са Ираном, преносе РИА Новости.
Раније у понедјељак ирански министар спољних послова Абас Аракчи састао се у Русији са предсједником Владимиром Путином и шефом руске дипломатије Сергејем Лавровом.
Путин је са иранским министром разговарао о ситуацији на Блиском истоку, поручивши да ће Москва чинити све у интересу Ирана и других земаља региона како би мир био успостављен што прије.
Руски предсједник је истакао да Русија намјерава да настави стратешке односе са Ираном, истичући да се ирански народ "храбро и херојски бори за свој суверенитет" и изражавајући наду да ће та земља успјети да превазиђе период искушења и да ће мир ускоро бити успостављен.
Он је, како се наводи, пренио и најбоље жеље врховном лидеру Ирана ајатолаху Моџтаби Хамнеију.
(Танјуг)
