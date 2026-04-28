Власник хладњаче пронађен мртав, сумња се наједно

28.04.2026 10:50

Власник хладњаче пронађен мртав, сумња се на једно
Фото: Танјуг/АП

Милан Станић, власник предузећа „Станић“ д.о.о. из Ариља, једне од највећих хладњача у овом дијелу Србије, пронађен је јутрос без знакова живота.

Према незваничним информацијама Блица, сумња се да је извршио самоубиство.

Вест о смрти човјека којег су малинари и сарадници изузетно поштовали, шокирала је мјештане Ариља. За разлику од многих у овој бранши, Станић је остао упамћен као неко ко је поштовао труд пољопривредника и подизао цијену малине чак и у најтежим тржишним околностима.

Комшије и сарадници у шоку

"Видио сам јутрос када су санитети пројурили према његовој кући. Мислио сам да је можда његовој мајци лоше, ни на крај памети ми није било ово. Када сам чуо шта се десило, претрнуо сам. Човјек је био 'на мјесту'. Када је нама малинарима било најтеже, долазио је на састанке, разговарао с нама и цијенио свачију муку. Изгледа да га је та емпатија и добра душа коштала у животу", каже један од малинара који је годинама сарађивао са Станићем.

Увиђај је у току, а полицијска истрага ће утврдити све околности овог трагичног догађаја.

Тагови :

Самоубиство

Србија

Црна хроника

пронађено тијело

беживотно тијело

