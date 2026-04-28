Случајно опалио из пушке и погодио суграђанина

Аутор:Стеван Лулић
Ђ.К. из Љубиња задобио је повреде шаке након што га је погодио пројектил из ваздушне пошке, саопштено је из Полицијске управе Требиње.
Случај је полицији пријављен из Дома здравља Љубиње гдје је повријеђеном указана помоћ.
Полицијски службеници су оперативним радом дошли до сазнања да је С.М. ненамјерно испалио хитац из ваздушне пушке којом приликом је повријеђен Ђ.К.
"О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да се ради о кривичном дјелу Изазивање опште опасности", додаје се у саопштењу.
