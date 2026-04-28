Крвава зора на Врачару: Избо девојку, па је унаказио по лицу

28.04.2026 10:07

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Београдска полиција трага за М. П. који се сумњичи да је јуче ујутру, у стану у Ђердапској улици, ножем нанио повреде својој партнерки К. К. (31), сазнаје Телеграф.рс.

Како пише Телеграф, полицијска станица Врачар обавјештена је јуче у поподневним часовима да се у Ургентни центар јавила млађа женска особа са језивим повредама нанијетим оштрим предметом.

Брутални инцидент догодио се јуче ујутру у стану у којем оштећена живи. Према незваничним информацијама, након сукоба са емотивним партнером, К. К. је задобила више убодних рана и посекотина.

Љекари су несрећној дјевојци констатовали низ повреда које свједоче о степену насиља. Она је имала убодне ране у леђа и глутеус, али и језиве повреде на лицу.

Полиција је одмах по пријави покренула потрагу за осумњиченим М. П. чији је идентитет познат истражним органима. Истрага је у току, а о свему је обавјештено и надлежно тужилаштво.

