Обуставља се продаја популарног аута: Ево како ће се набављати резервни дијелови

28.04.2026 10:39

Након више од две деценије Хонда је одлучила да прекине продају аутомобила у Јужној Кореји, а као разлог наводи лоше продајне резултате на тржишту.

Наиме, током марта 2026. године регистровано је свега 84 возила, док је у цијелој прошлој години продато мање од 2.000 аутомобила.

Хонда је на корејском тржишту била присутна од 2004. године, нудећи моделе као што су Акорд и ЦР-В, али није успела да привуче већи број купаца, преноси Б92.

Компанија као разлог повлачења наводи негативне промене на глобалном и локалном тржишту, као и потребу да фокусира ресурсе на дугорочну конкурентност.

Ипак, постојећи власници неће остати без подршке - Хонда је потврдила да ће наставити да обезбеђује сервис, резервне делове и гаранцију.

