Генијалац шокирао свијет једним изумом: Убацио пећ у гепек и вози за џабе

Због сурове несташице и цијене бензина од 8 долара по литру, један механичар преправио је аутомобил да иде на чист ћумур.
У тренутку када се аутомобилска индустрија такмичи у развоју електричних возила, ова прича са Кубе илуструје потпуно другачији правац, повратак старим, већ заборављеним рјешењима.
У мјесту Агвакате, недалеко од Хаване, 56-годишњи механичар Хуан Карлос Пино преправио је свој стари аутомобил, пољски Фијат из осамдесетих година прошлог вијека, тако да умјесто бензина користи ћумур.
Разлог за ову модификацију није радозналост или хоби, већ нужда. Током посљедњих мјесеци Куба се суочава са озбиљним недостатком горива, након што су Сједињене Америчке Државе обуставиле испоруке нафте, чиме је додатно погоршана већ тешка енергетска ситуација у земљи.
У таквим условима, бензин је строго ограничен, док се на црном тржишту продаје по цијени од око осам долара по литру, што је вишеструко скупље од званичних цијена. Због тога се Пино одлучио за алтернативу, ћумур, који је приступачнији и лакше доступан.
Систем који је уградио заснива се на технологији познатој још из периода Другог свјетског рата, такозваном генератору на гас.
У пракси, ћумур сагоријева у посебно конструисаном резервоару, а гас који притом настаје користи се као погонско гориво за мотор. Пино је комплетан систем направио од импровизованих дијелова од старог резервоара за гориво до филтера израђеног од металне посуде и старе одјеће.
Аутомобил може да достигне брзину до 70 километара на час, а током једног тестирања прешао је више од 80 километара.
Иако оваква рјешења данас дјелују необично, она су већ била у широкој употреби кроз историју, нарочито у периодима ратова и криза када гориво није било доступно. Примјер са Кубе показује колико брзо савремени облици мобилности могу постати луксуз у условима поремећаја у снабдијевању енергијом.
За разлику од Европе, гдје су у фокусу електрификација и смањење емисије штетних гасова, у појединим дијеловима свијета основно питање остаје много једноставније како уопште покренути аутомобил, преноси Курир.
