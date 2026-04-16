Logo
Large banner

Анализа показала колико се заиста уштеди уз електрични ауто

Аутор:

АТВ
16.04.2026 10:49

Коментари:

0
Električni automobil, priključen na punjač
Фото: Pexels / Kindel Media

Анализа из Њемачке показује да је вожња електричног аутомобила и до 67 одсто јефтинија од бензинца.

Вожња електричног аутомобила тренутно је знатно јефтинија од вожње бензинаца и дизелаша, показује нова анализа њемачког портала "Verivox".

Према подацима за март 2026. године, просјечна цијена струје за домаћинства у Њемачкој износила је 31,2 цента по киловат-сату, што значи да електрични аутомобил са просјечном потрошњом од 16,9 киловати на 100 км за мјесечних 1.000 километара троши око 53 евра.

За исто растојање, вожња аутомобила са бензинским мотором коштала би око 160 евра, док би дизелаш захтијевао око 113 евра за гориво. То практично значи да је електрично возило (ЕВ) јефтиније за 67 одсто у односу на бензинца и 53 одсто у односу на дизела, пише Ревија ХАК.

Главни разлог за овако велику разлику је раст цијена горива, која је због геополитичких тензија у Њемачкој премашила 2,2 евра за литар бензина и 2,4 евра за дизел.

Ипак, стручњаци наглашавају да се највећа уштеда остварује само ако се аутомобил пуни код куће, јер су јавни пуњачи знатно скупљи од кућне електричне енергије. Ако цијене горива наставе да расту, разлика у трошковима могла би да буде још израженија у наредним мјесецима, што додатно иде у прилог електричним возилима,преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

Ауто

Ауто-мото

Цијене

Хибридна возила

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner