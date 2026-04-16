Анализа показала колико се заиста уштеди уз електрични ауто

Аутор:АТВ
Анализа из Њемачке показује да је вожња електричног аутомобила и до 67 одсто јефтинија од бензинца.
Вожња електричног аутомобила тренутно је знатно јефтинија од вожње бензинаца и дизелаша, показује нова анализа њемачког портала "Verivox".
Према подацима за март 2026. године, просјечна цијена струје за домаћинства у Њемачкој износила је 31,2 цента по киловат-сату, што значи да електрични аутомобил са просјечном потрошњом од 16,9 киловати на 100 км за мјесечних 1.000 километара троши око 53 евра.
За исто растојање, вожња аутомобила са бензинским мотором коштала би око 160 евра, док би дизелаш захтијевао око 113 евра за гориво. То практично значи да је електрично возило (ЕВ) јефтиније за 67 одсто у односу на бензинца и 53 одсто у односу на дизела, пише Ревија ХАК.
Главни разлог за овако велику разлику је раст цијена горива, која је због геополитичких тензија у Њемачкој премашила 2,2 евра за литар бензина и 2,4 евра за дизел.
Ипак, стручњаци наглашавају да се највећа уштеда остварује само ако се аутомобил пуни код куће, јер су јавни пуњачи знатно скупљи од кућне електричне енергије. Ако цијене горива наставе да расту, разлика у трошковима могла би да буде још израженија у наредним мјесецима, што додатно иде у прилог електричним возилима,преноси Б92.
