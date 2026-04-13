Све више пријава: Проблеми с рђом на Теслином моделу

АТВ
13.04.2026 15:40

Аутомобил Тесла
Фото: Pixabay/thepassenger

У марту је сваки трећи продати нови аутомобил у Норвешкој био Теслин. Али све више људи пријављује проблеме с рђом на Теслином Моделу 3, који је лансиран у Норвешкој прије седам година.

Сада на путевима има више од 57.000 таквих аутомобила.

Пријављује се рђа око блатобрана, на дијеловима кочионог система, на раменима ослањања, вратима пртљажника и другим мјестима.

Норвешко удружење за електрична возила (НЕВ) свјесно је проблема рђе.

"Свјесни смо да Модел 3 може да рђа, посебно на кочионим цијевима, и напријед и позади" каже шеф тестирања Стале Фриденлунд из Норвешког удружења за електрична возила за Нетависен.

Додао је:

"Општи проблем јесте да добар број аутомобила није довољно добро заштићен од рђе и вољели бисмо да су аутомобили који се продају у Норвешкој боље припремљени за норвешке зимске путеве."

Норвешки аутоклуб (НАФ) је такође свјестан проблема с једним од најпопуларнијих норвешких аутомобила.

"Свјесни смо недостатака с бојом на Теслиним аутомобилима различитих модела и година производње. Тесла је нажалост испоручила аутомобиле с лошом бојом или недостацима у боји у фабрици" каже Нилс Содал, виши савјетник за комуникације у НАФ-у, за Нетависен.

Каже да је НАФ видио и примио пријаве о оштећењу боје и рђи у луковима точкова аутомобила од својих чланова.

"Познато је да неки Модели 3 имају љуштење боје у луковима точкова, много оштећења од каменчића и друга оштећења боје" каже Додал, а преноси "АутоБлог".

