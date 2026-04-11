Заплијењена луксузна аута, вриједност милионска

11.04.2026 21:02

Заплијењена луксузна аута у Грчкој
Стотине луксузних аутомобила заплијењено је у Грчкој а вриједност возила процјењује се на више од 10 милиона евра, саопштили су надлежни.

Опсежна операција контроле луксузних возила, коју су протеклих дана спровели инспектори Дирекције за контролу возила и пловила (ДЕОС) у оквиру Управе за јавне приходе (ААДЕ), открила је низ озбиљних прекршаја у вези са легалним прометом и употребом супераутомобила у Грчкој.

Операција је организована након анализе података са наплатних рампи и царине, као и примјене дигиталних алата за анализу ризика, што је омогућило идентификацију сумњивих случајева и планирање циљаних инспекција широм земље.

Рације на прометним мјестима и у луксузним објектима

Инспектори ДЕОС-а спровели су изненадне акције на паркинзима, у салонима аутомобила, депоима возила, као и на високопрометним локацијама које посјећују власници луксузних четвороточкаша.

Циљ контрола био је утврђивање законитости кретања возила са страним регистарским таблицама, као и провјера статуса власништва и коришћења.

Заплијењено 229 возила - вриједност већа од 10 милиона евра

Операција је резултирала запленом укупно 229 луксузних аутомобила, чија се укупна вриједност процјењује на више од 10 милиона евра.

На списку се налазе возила врхунских произвођача као што су Ламборгини, Ферари, Порше, Мерцедес, Бентли и Ауди, при чему нека од њих вриједе и до 750.000 евра.

Озбиљни прекршаји и пореске контроле

Идентификовани прекршаји обухватају широк спектар случајева, као што су:

  • нелегална регистрација возила
  • управљање возилом од стране неовлашћених лица
  • нелегална употреба возила са страним таблицама унутар ЕУ
  • пријављивање нижих цијена приликом увоза
  • испитивање поријекла новца за куповину
  • доказивање коришћења и повластица у натури
  • провјера пореског пребивалишта возача и власника

Власти такође испитују случајеве могуће утаје пореза и избјегавања царинских прописа.

Током инспекција забиљежени су и докази који указују на кривична дјела. У једном од возила пронађена је количина кокаина, док су у другим случајевима откривене фалсификоване шасије, што буди сумњу да је ријеч о украденим возилима. Ови предмети су већ прослијеђени надлежним органима на даљу истрагу.

Новчане казне и административне санкције биће изречене након завршетка контрола и коначне потврде прекршаја за свако возило појединачно.

Операција "Супераутомобили" представља једну од највећих циљаних акција контроле луксузних возила посљедњих година, са циљем сузбијања нелегалног промета и утаје пореза у овом сектору.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

