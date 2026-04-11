Овим аутима најчешће пуцају шофершајбне: Да ли је и ваш међу њима

Прољеће сваке године доноси повећан број оштећења вјетробранских стакала, а главни кривци су каменчићи и прљавштина који остају на путевима након зимске сезоне.
Иако се чини да је ријеч о чистој срећи, нови подаци показују да су неки аутомобили знатно подложнији овом проблему од других.
Најновији извјештај Шведске саобраћајне администрације и подаци осигуравајућих кућа потврђују нагли пораст броја пријављених штета. Примјера ради, у Норвешкој је број оштећења стакала скочио са око 122.000 у 2000. години на чак 318.539 у 2024. години.
Стручњаци истичу неколико кључних разлога због којих су модерни аутомобили „осјетљивији“:
Тања стакла: Произвођачи користе тања стакла како би смањили тежину возила и потрошњу горива, али их тиме чине крхкијим на ударце.
Да ли је исправно рећи Васкрс или Ускрс?
Аеродинамика и дизајн: Модерни аутомобили имају точкове ближе ивицама каросерије, док су старији модели имали препусте који су задржавали каменчиће. Данашњи дизајн слабије штити стаклене површине.
Шире гуме: Данашње гуме лакше подижу шљунак, док зимске и all-season гуме имају шаре у којима се каменчићи често заглаве и потом излијећу великом брзином према возилу иза, пише Б92.
Подаци за период 2023–2024. година показују који су брендови највише изложени ризику. На врху листе су премијум брендови, док су се неки други показали знатно издржљивијим.
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Градови и општине
2 ч0
Ауто-мото
22 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
