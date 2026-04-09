Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

Аутор:

АТВ
09.04.2026 18:26

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

На њемачком тржишту електричних аутомобила догодио се велики преокрет. Само годину дана након пада потражње због укидања субвенција, електрични аутомобили су у марту 2026. престигли бензинце по броју нових регистрација.

У поређењу са мартом прошле године, продаја електричних возила скочила је за чак 66.2 одсто, док је у прва три мјесеца године испоручено 159.630 ЕВ модела, што је раст од 41.3 процента.

Током марта у Њемачкој је регистровано 294.161 нових возила, што је раст од 16 одсто у односу на претходни мјесец. Од тога је чак 70.663 потпуно електричних аутомобила, односно 24 одсто тржишта.

Тиме су ЕВ модели први пут надмашили бензинце, који сада држе 22.8 одсто, док дизелаши сада учествују са 12.8 процената.

Коса

Стил

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

Велики раст биљеже и хибриди. У марту је продато 117.845 хибридних и плуг-ин хибридних возила, па електрификовани модели (ЕВ+ПХЕВ) сада чине више од 40 одсто свих нових регистрација.

Расту су доприњеле и нове државне мјере. Од почетка године електрични аутомобили у Њемачкој су ослобођени пореза на моторна возила до краја 2035, уз субвенције које иду од 3.000 до 6.000 евра, док за куповину плуг-ин хибрида возачи могу добити до 4.500 евра подстицаја.

Међу маркама се посебно издвајају Тесла, BYD и Леапмотор, али и традиционални европски произвођачи попут Аудија, BMW-a и Опела, који блиејже снажан раст продаје електрификованих модела, преноси "б92".

Прочитајте више

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

Свијет

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

38 мин

0
Коса

Стил

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

46 мин

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Васкрс је основа наше вјере и живљења

1 ч

0
Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Свијет

Иран: Ормуски мореуз је отворен

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Нијемци открили истину о цијенама аута

21 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Једно дугме у ауту многи користе а може да вас убије

2 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Зашто мали ауто има брзиномјер до 220 km/h када једва иде 160?

3 д

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Трик који вриједи злата: Зашто искусни механичари увијек имају воштану бојицу?

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

18

12

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

