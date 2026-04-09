Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

Аутор:АТВ
Коментари:0
На њемачком тржишту електричних аутомобила догодио се велики преокрет. Само годину дана након пада потражње због укидања субвенција, електрични аутомобили су у марту 2026. престигли бензинце по броју нових регистрација.
У поређењу са мартом прошле године, продаја електричних возила скочила је за чак 66.2 одсто, док је у прва три мјесеца године испоручено 159.630 ЕВ модела, што је раст од 41.3 процента.
Током марта у Њемачкој је регистровано 294.161 нових возила, што је раст од 16 одсто у односу на претходни мјесец. Од тога је чак 70.663 потпуно електричних аутомобила, односно 24 одсто тржишта.
Тиме су ЕВ модели први пут надмашили бензинце, који сада држе 22.8 одсто, док дизелаши сада учествују са 12.8 процената.
Велики раст биљеже и хибриди. У марту је продато 117.845 хибридних и плуг-ин хибридних возила, па електрификовани модели (ЕВ+ПХЕВ) сада чине више од 40 одсто свих нових регистрација.
Расту су доприњеле и нове државне мјере. Од почетка године електрични аутомобили у Њемачкој су ослобођени пореза на моторна возила до краја 2035, уз субвенције које иду од 3.000 до 6.000 евра, док за куповину плуг-ин хибрида возачи могу добити до 4.500 евра подстицаја.
Међу маркама се посебно издвајају Тесла, BYD и Леапмотор, али и традиционални европски произвођачи попут Аудија, BMW-a и Опела, који блиејже снажан раст продаје електрификованих модела, преноси "б92".
