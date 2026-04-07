Једно дугме у ауту многи користе а може да вас убије

07.04.2026 17:34

Фото: Borta/Pexels

Замагљени прозори, осјећај умора или мањак концентрације могу бити знак да је вријеме за искључивање рециркулације и пуштање свјежег ваздуха у возило.

С доласком топлијих дана све чешће користимо клима-уређаје у аутомобилима. Стручњаци упозоравају на потенцијалне опасности неправилног кориштења једне функције која се често занемарује.

Докторка Кристабел Акинола упозорила је на друштвеним мрежама да дуготрајно кориштење дугмета за рециркулацију ваздуха може бити опасно. Ријеч је о функцији која омогућава да клима-уређај користи исти ваздух унутар возила, умјесто да увлачи свјежи ваздух извана. Тиме се аутомобил брже хлади и смањује се потрошња горива, а уједно се може спријечити улазак неугодних мириса и издувних гасова плинова.

"У вашем аутомобилу је дугме чије вас кориштење може убити у року од два-три сата", упозорава докторка.

Проблем настаје када је рециркулација укључена дуже вријеме. У том случају долази до накупљања угљен-диоксида који путници издишу, док ниво кисеоника постепено опада.

Породица замало страдала

Акинола је тако описала и случај петочлане породице која је замало страдала током путовања јер је једно дијете прије поласка случајно укључило ту функцију. Током вожње сви су путници почели осјећати поспаност, а возач је на крају изгубио свијест и слетио са пута, пише "ХАК ревија".

Научна истраживања потврђују те тврдње. Студија објављена у часопису "Енвајроментал Сајенс енд Полушн Рисерч" показује да ниво угљен-диоксида у возилу може брзо порасти ако је рециркулација укључена дуже од 20 минута, посебно када се у аутомобилу налази више особа.

Иако многи модерни аутомобили имају системе који аутоматски регулишу квалитет ваздуха, возачи би ипак требали бити опрезни. Замагљени прозори, осјећај умора или мањак концентрације могу бити знак да је вријеме за искључивање рециркулације и пуштање свјежег ваздуха у возило.

