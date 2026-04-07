У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

У мушком студентском дому "Кериме Султан" у Чанакалеу у Турској дошло је до инцидента у којем су се студенти масовно разбољели, због чега је чак 73 њих хоспитализовано усљед симптома мучнине и повраћања.
Према доступним информацијама, проблеми су почели синоћ, када су поједини студенти који бораве у дому почели да осјећају здравствене тегобе. Како су се симптоми ширили, велики број њих затражио је медицинску помоћ.
Од укупно 73 студента, 66 је примљено на лијечење у Истраживачку болницу у Чанакалеу, док је преосталих 7 студената збринуто у Државној болници "Мехмет Акиф Ерсој" у истом граду.
Надлежни наводе да је здравствено стање свих хоспитализованих студената стабилно и добро.
Поводом овог догађаја покренута је званична истрага, која има за циљ да утврди узрок наглог погоршања здравственог стања међу студентима.
Полиција тренутно испитује све околности које су довеле до овог инцидента.
