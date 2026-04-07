Венс: Брисел жели да уништи мађарску економију јер мрзи Орбана

Аутор:АТВ
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс оптужио је бриселске бирократе да намјерно покушавају да оштете мађарску економију због мржње према премијеру Мађарске Виктору Орбану.
"Бирократе у Бриселу покушале су да униште економију Мађарске. Покушали су да ту државу учине енергетски зависном. Покушали су да повећају трошкове за мађарске потрошаче, а све су то урадили зато што мрзе премијера Орбана", рекао је Венс у Будимпешти током заједничке конференције за новинаре са Орбаном.
Економија
Рекордно високе цијене горива у Холандији
Он је описао поступке ЕУ као један од најгорих примјера страног мијешања у изборе које је икада видио.
"САД и Мађарска стоје заједно у првим линијама одбране западне цивилизације", додао је Венс.
Кошарка
Јуниори Олденбурга декласирали Галатасарај
Венс је у посјети Будимпешти уочи парламентарних избора у Мађарској, који ће бити одржани у недјељу, 12. априла. Предсједник САД Доналд Трамп је отворено изразио подршку Орбану на изборима.
