Орбан: Мађарска спремна да организује руско-амерички самит о Украјини

Будимпешта је и даље спремна да буде домаћин састанка предсједника Русије Владимира Путина и САД Доналда Трампа ради рјешавања украјинског сукоба, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је након састанка са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом нагласио да је Трамп предложио одржавање руско-америчког самита о Украјини у Будимпешти, за коју је рекао да је можда једино мјесто у Европи погодно за такав састанак.
"Мађарска је технички спремна да буде домаћин мировног самита о Украјини. Ако САД и Русија сматрају да је то потребно, Будимпешта ће радо обезбиједити мјесто за тај састанак", додао је мађарски премијер.
