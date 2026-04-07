Орбан: Мађарска спремна да организује руско-амерички самит о Украјини

АТВ
07.04.2026 16:34

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Будимпешта је и даље спремна да буде домаћин састанка предсједника Русије Владимира Путина и САД Доналда Трампа ради рјешавања украјинског сукоба, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је након састанка са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом нагласио да је Трамп предложио одржавање руско-америчког самита о Украјини у Будимпешти, за коју је рекао да је можда једино мјесто у Европи погодно за такав састанак.

"Мађарска је технички спремна да буде домаћин мировног самита о Украјини. Ако САД и Русија сматрају да је то потребно, Будимпешта ће радо обезбиједити мјесто за тај састанак", додао је мађарски премијер.

