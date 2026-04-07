Човјек (64) мислио да улаже у криптовалуте, па остао без десетина хиљада евра

07.04.2026 16:24

Фото: Unsplash

Полицијска управа Вуковарско-сремска саопштила је да је 64-годишњи мушкарац преварен за више десетина хиљада евра које је преко интернета желио да уложи у криптовалуте.

Према наводима полиције, мушкарац је на интернету пронашао оглас за трговину криптовалутама, гдје се налазио и линк за регистрацију. Након што се регистровао, контактирала га је непозната особа која се представила као брокер и понудила му различите пакете улагања уз обећање велике зараде, преноси Индекс.

Пошто је пристао на улагање, по упутствима превараната извршио је више банковних уплата на различите рачуне. Како је касније изостала даља комуникација и исплата наводне зараде, схватио је да је преварен и случај пријавио полицији.

Полиција упозорава грађане да буду опрезни и сумњичави према огласима који обећавају сигурну и брзу зараду, јер у финансијским улагањима не постоји гарантована добит.

