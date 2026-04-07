Човјек (64) мислио да улаже у криптовалуте, па остао без десетина хиљада евра

Полицијска управа Вуковарско-сремска саопштила је да је 64-годишњи мушкарац преварен за више десетина хиљада евра које је преко интернета желио да уложи у криптовалуте.
Према наводима полиције, мушкарац је на интернету пронашао оглас за трговину криптовалутама, гдје се налазио и линк за регистрацију. Након што се регистровао, контактирала га је непозната особа која се представила као брокер и понудила му различите пакете улагања уз обећање велике зараде, преноси Индекс.
Република Српска
Додик у посјети Америци 1. маја
Пошто је пристао на улагање, по упутствима превараната извршио је више банковних уплата на различите рачуне. Како је касније изостала даља комуникација и исплата наводне зараде, схватио је да је преварен и случај пријавио полицији.
Полиција упозорава грађане да буду опрезни и сумњичави према огласима који обећавају сигурну и брзу зараду, јер у финансијским улагањима не постоји гарантована добит.
