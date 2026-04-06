На ауто-путу колона дуга 11 километара због саобраћајне несреће

06.04.2026 21:58

Упаљена свјетла на ауто-путу.
Фото: Pexel/Pixabay

Колона возила дуга је 11 километара на дионици ауто-пута Брегана - Загреб након саобраћајне несреће, саопштено је из Хрватског аутоклуба.

До застоја је дошло између Кутине и Поповаче у правцу Брегане, а саобраћај се одвија отежано уз дужа задржавања.

Појачан промет забиљежен је и на ауто-путу Загреб–Сплит–Дубровник, гдје је између чворова Новиград и Лучко у правцу главног града Хрватске врло густ саобраћај.

Вози се успорено у колонама у покрету, уз повремене застоје.

Појачан је и улазак аутомобила на граничним прелазима, а на појединима су забиљежена вишечасовна чекања.

Саобраћај је појачан на путевима у правцу унутрашњости, посебно на ауто-путевима.

