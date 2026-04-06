Дуге колоне аутомобила на границама, ево колико се чека

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дуге колоне возила забиљежене су на излазу из Босне и Херцеговине на граничним прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Нови Град, Брод, Орашје и Брчко.
На осталим граничним прелазима, задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
Регион
Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могућа су и дужа задржавања на граничним прелазима, наводе из БиХ АМК.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Свијет
Од 2. 12. 2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч1
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму