Дуге колоне аутомобила на границама, ево колико се чека

АТВ
06.04.2026 21:38

Гужва на ГП Градишка на излазу из БиХ.
Фото: АМС РС

Дуге колоне возила забиљежене су на излазу из Босне и Херцеговине на граничним прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Нови Град, Брод, Орашје и Брчко.

На осталим граничним прелазима, задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могућа су и дужа задржавања на граничним прелазима, наводе из БиХ АМК.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Од 2. 12. 2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Стање на границама

Стање на граничним прелазима

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

