Сутра су Благовијести: Ово треба урадити свака жена која се бори за потомство

Арханђел Гаврило јавио Пресветој Богородици да ће родити Исуса Христа.
Фото: YouTube/Screenshot/ Група Дар - Grupa Dar

Српска православна црква и вјерници сутра, 7. априла, славе Благовијести – један од највећих празника посвећених Пресветој Богородици. У црквеном календару овај дан обиљежен је црвеним словом.

Иако пада у вријеме Васкршњег поста, вјерницима је на Благовијести дозвољено да једу рибу, што овај празник чини посебним у посту.

Благовијести се сматрају даном радости, наде и почетка спасења људског рода.

Шта ваља радити на Благовијести

Према народном вјеровању, најважније је да се овај дан проведе у миру и молитви. Вјерује се да све што се ради треба да буде повезано са добрим мислима, јер се „добро добрим враћа“.

Жене које желе потомство, а имају проблема са зачећем, на Благовијести се моле пред иконом Пресвете Богородице. Вјерује се да молитва на овај дан има посебну снагу.

Иако је велики празник, дозвољено је чишћење куће јер симболизује нови почетак. Према обичајима, из дома треба избацити све што доноси негативну енергију.

Народна вјеровања за Благовијести

Наши стари су вјеровали да Благовијести означавају долазак прољећа и крај зиме. Због тога се сматрало да тог дана:

  • воћари треба да калеме воће
  • виноградари да орежу лозу
  • добро је умити се на ријеци или потоку
  • не ваља се чешљати

Вјерује се да све што се започне на Благовијести доноси напредак и благостање.

Шта се догодило на Благовијести

Овај празник посвећен је дану када је арханђел Гаврило јавио Пресветој Богородици да ће родити Исуса Христа. Та блага вијест означила је почетак спасења човјечанства.

Према предању, Богородица је тада имала око 14 година, а вијест је примила са смирењем и вјером, због чега се Благовијести сматрају празником наде и радости.

Благовијести као „женски празник“

Благовијести се у народу сматрају и женским празником. Обичај је да жене тог дана у кућу унесу Богородичин цвијет – бијели љиљан или крин.

Вјерује се да овај цвијет доноси:

  • срећу
  • благостање
  • мир у дому
  • плодност

Љиљан симболизује чистоту и невиност, а његова три дијела повезују се са Светим тројством. Према народном предању, свaкa латица представља три врлине Пресвете Богородице – невиност, скромност и побожност.

Благовијести – дан молитве и новог почетка

Празник Благовијести везује се за почетак спасења људског рода након пада у гријех. Зато се вјерницима препоручује да на овај дан оду у цркву и помоле се пред иконом Богородице.

Посебно се савјетује молитва за:

  • здравље
  • потомство
  • мир у породици
  • опроштај гријехова
Према народном вјеровању, молитве изговорене на Благовијести имају посебну снагу и доносе благослов током цијеле године.

