Почео тактичко-показни збор и дефиле полицијског оркестра на Тргу Крајине

Аутор:АТВ
У Бањалуци је почео Тактичко-показни збор Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и дефиле Полицијског оркестра поводом Дана полиције.
На Тргу Крајине изложени су наоружање, опрема и возила МУП-а Српске "деспот" и "вихор" које грађани разгледају.
Збор ће трајати до 14.00 часова на Тргу Крајине, а дефиле Полицијског оркестра проћи ће бањалучким улицама од Народног позоришта Републике Српске до Трга Крајине.
На Тргу Крајине ће у 13.00 часова припадници Жандармерије МУП-а Републике Српске реализовати показну вјежбу.
Изјаве за новинаре планиране су након показне вјежбе на Тргу Крајине.
Полиција Републике Српске формирана је 4. априла 1992. године и извршна је институција, оперативни и истражни орган Министарства унутрашњих послова, преноси Срна.
