Почео тактичко-показни збор и дефиле полицијског оркестра на Тргу Крајине

06.04.2026 12:26

На Тргу Крајине изложени оружје и опрема поводом Дана полиције
Фото: Срна

У Бањалуци је почео Тактичко-показни збор Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и дефиле Полицијског оркестра поводом Дана полиције.

На Тргу Крајине изложени су наоружање, опрема и возила МУП-а Српске "деспот" и "вихор" које грађани разгледају.

Збор ће трајати до 14.00 часова на Тргу Крајине, а дефиле Полицијског оркестра проћи ће бањалучким улицама од Народног позоришта Републике Српске до Трга Крајине.

На Тргу Крајине ће у 13.00 часова припадници Жандармерије МУП-а Републике Српске реализовати показну вјежбу.

Изјаве за новинаре планиране су након показне вјежбе на Тргу Крајине.

Полиција Републике Српске формирана је 4. априла 1992. године и извршна је институција, оперативни и истражни орган Министарства унутрашњих послова, преноси Срна.

Тагови :

Полиција Републике Српске

Дан полиције Републике Српске

Вихор

Бања Лука

