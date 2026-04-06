Свештеник из Пилице даровао дио јетре колеги из Бијељине

06.04.2026 12:12

Свештеник донирао јетру
Фото: Зворничке новости

Свештенику Богдану Стјепановићу, који је недавно оперисан и успјешно се опоравља након трансплантације јетре, дио овог органа донирао је његов колега, свештеник Дарко Перић из Пилице, како би му спасио живот.

Отац Богдан Стјепановић, поријеклом из Локања, суочио се са озбиљним здравственим проблемима који су захтијевали хитну трансплантацију. У тренуцима када је ситуација постајала све тежа, руку спаса пружио је његов сабрат у служби, пишу Зворничке новости.

- Свештеник Дарко Перић, парох у Пилици, без оклијевања је одлучио да постане донор и дарује дио јетре свом колеги - наведено је у објави.

Оперативни захват је успјешно изведен, а оба свештеника се тренутно опорављају.

Овај чин изазвао је снажне реакције међу вјерницима и бројним људима из Српске, али и региона, који истичу да је ријеч о примјеру истинске пожртвованости и људскости.

За лијечење оца Богдана раније су организоване и акције прикупљања помоћи, у које се укључио велики број грађана, што додатно говори о подршци коју је имао током борбе за здравље.

