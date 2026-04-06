Аутор:

АТВ
06.04.2026 07:12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вjерници данас обележавају празник Преподобног Захарија, светитеља који је кроз молитву и пост живiо у тишини. Уједно, обиљежава се и Претпразништво Благовести које ће наступити дан касније.

Преподобни Захарије је један од светаца који је својим животом одисао скромношћу, тишином и непрестаним трагањем за духовним савршенством. Иако није толико познат као други светитељи, његов живот и подвиг у монаштву заслужују велику пажњу, јер нас подсјећа на важност свакодневне борбе у духовном животу.

Ко је био Преподобни Захарије?

Преподобни Захарије био је монах који је живио у 6. веку. Потекао је из угледне породице, али је одлучио да напусти свијет и посвети се монашком животу. Иако није био познат по великим чудима, Захарије је постао узор многим вјерницима због своје посвећености молитви и аскетском животу.

Захарије је био познат по томе што је живио врло једноставно, проводећи већину свог живота у молитви и посту. Нико није знао много о његовом животу док није отишао у тишину и пустињу, гдје је био потпуно посвећен молитви, духовној борби и стварању унутрашњег мира. Вјерује се да је кроз молитву и пост досегао високи степен духовне чистоће.

Празник Преподобног Захарија има дубоко духовно значење. Он нас подсјећа на вриједности скромности, тишине и унутрашње снаге која произилази из посвећености Богу. У свету који је пун буке, журбе и спољног стреса, Захарије је живио као светионик тишине, подстичући нас да пронађемо мир и смиреност у духовној једноставности.

Овај празник нас позива да обратимо пажњу на унутрашњу тишину и да у свакодневном животу практикујемо духовну дисциплину. Захарије нас подсјећа да се не треба хватати за спољашње ствари, већ да се кроз молитву, пост и тишину ослободимо својих страсти и тежњи, како бисмо постигли унутрашњу равнотежу и мир.

С обзиром на његов начин живота, данас не би требало да се свађамо и исто тако би требало да уживамо у тишини сопствених мисли, те да свако од нас пронађе свој мир.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

