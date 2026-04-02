Мјесто исцјељења: Зашто родитељи кроз зид ове цркве провлаче дјецу?

Латинска црква у селу Глашинце надомак Житорађе стоји као тихи чувар историје, а њене камене зидове обавија магла тајне.
Лоцирана на узвишењу званом Глашинска чука, ова мала, али значајна грађевина, свједочи о једном времену које је давно прошло. На сјеверозападном крају села, недалеко од остатака античког утврђења Ад Херкулем, Латинска црква привлачи пажњу не само својом архитектуром, већ и мистеријом која је окружује.
Иако никада званично није археолошки истражена, црква је попут отворене књиге чија су слова временом изблиједјела, али нису заборављена. Још давне 1935. године, Адам Оршић Славетић записао је да у њој постоје фреске, једино препознатљиве на једном мјесту у проскомидији. На зидовима апсиде, некада украшеним живописним сценама, и данас се осјећа дух средњовјековне умјетности која је својом бојом оживљавала овај свети простор.
Црква је изграђена од црвене опеке и камена, материјала који је поново оживио из рушевина античког утврђења. Њена неправилна основа и зидови као да пркосе савременим правилима градње, што додатно доприноси њеној мистичности. Апсида је једноставна, али снажна у својој љепоти, са назубљеним вијенцем који као да припада неком другом времену. Кров, полулучан и двосводан, и даље чува ово историјско здање од пропадања.
Али није само архитектура оно што ову цркву чини посебном. Народна традиција говори да ју је подигао извјесни Лука, младић који је као дијете одведен у јањичаре. Када се коначно вратио у родно село, његова мајка је преминула од среће када га је поново угледала. У њену част, Лука је подигао овај храм као симбол мајчинске издржљивости и љубави. У околини цркве налази се и некропола, што свједочи да је ово мјесто одувијек имало велики значај за локално становништво.
Данас је, према народном вјеровању, ова црква мјесто исцјељења. Предање каже да светиња посједује невјероватне моћи, због чега су мјештани направили посебан отвор у апсиди. Кроз тај пролаз родитељи би провлачили дјецу у нади да ће им црква помоћи да оздраве и заштитити их од болести.
Латинска црква у Глашинцу није само нијеми свједок историје, већ и мјесто које и након толико вијекова одржава јаку људску вјеру. Она стоји као тихи стражар који памти давна времена и чека да откријемо све тајне које крије у својим зидинама, пише Топлица.рс.
