Српска богатија за 20 беба

02.04.2026 07:50

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, девет дјевојчица и 11 дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, потом у Фочи три, у Добоју и Зворнику по двије, те у Приједору, Требињу и Градишци по једна.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и шест дјечака, у Фочи двије дјевојчице и дјечак, у Добоју и Зворнику по једна дјевојчица и један дјечак, у Требињу дјевојчица, а у Приједору и Градишци по дјечак.

У породилиштима у Невесињу и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.

