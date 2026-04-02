Српска богатија за 20 беба

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, девет дјевојчица и 11 дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, потом у Фочи три, у Добоју и Зворнику по двије, те у Приједору, Требињу и Градишци по једна.
Друштво
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и шест дјечака, у Фочи двије дјевојчице и дјечак, у Добоју и Зворнику по једна дјевојчица и један дјечак, у Требињу дјевојчица, а у Приједору и Градишци по дјечак.
У породилиштима у Невесињу и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 д0
Савјети
3 д0
Свијет
3 д0
Економија
3 д0
Друштво
3 д0
Друштво
3 д0
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму