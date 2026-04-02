Свештеник упозорио вјернике: У ове три боје није добро фарбати васкршња јаја

Аутор:

АТВ
02.04.2026 07:47

Коментари:

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Фото: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Васкрс се сматра највећим хришћанским празником, па црква савјетује да и фарбање јаја, као један од његових најпрепознатљивијих симбола, буде у складу са празничним духом и значењем Христовог васкрсења.

Иако се посљедњих година све више експериментише са техникама украшавања и необичним бојама, свештеници упозоравају да нису све нијансе подједнако прикладне за ову прилику.

Свештеник Николај Савченко објаснио је да постоје три боје које би, према традицији и симболици празника, требало избјегавати приликом фарбања ускршњих јаја.

Које боје се не препоручују за васкршња јаја

Међу бојама које се сматрају непожељним издвајају се црна, смеђа и тамноплава.

Разлог за то лежи у њиховој симболици. Ове тамне и суморне нијансе чешће се везују за Страдалну седмицу, односно посљедњу седмицу Васкршњег поста, када се вјерници присјећају Христовог страдања и патње. Насупрот томе, Васкрс носи поруку васкрсења, обнове, наде и радости, па се због тога сматра да овакви тонови не одговарају духу празника.

илу- васкршња јаја.webp
илу- васкршња јаја.webp

Није гријех, већ питање традиције

Ипак, важно је нагласити да не постоји строга забрана када је ријеч о кориштењу ових боја. Избор "неприкладне" нијансе не сматра се гријехом, већ се прије свега посматра као одступање од традиционалне симболике и празничног расположења.

Другим ријечима, ради се више о обичајима и духовном смислу празника него о строгом правилу које се мора по сваку цијену поштовати.

Црвена је главна боја Васкрса

Када је ријеч о бојама које су најпримјереније за ускршња јаја, црвена заузима посебно мјесто. Она симболизује живот, побједу и славље, због чега се сматра основном васкршњом бојом.

-nasa-12092025

Једна од најпрепознатљивијих нијанси црвене добија се традиционалним фарбањем јаја у луковини. Управо та боја за многе има посебну љепоту и снажну везу са старим обичајима. У манастиру Тумане, како се наводи, до специфичне црвене нијансе долази се захваљујући посебној техници фарбања јаја, преноси Курир.

