Свештеник упозорио вјернике: У ове три боје није добро фарбати васкршња јаја

Васкрс се сматра највећим хришћанским празником, па црква савјетује да и фарбање јаја, као један од његових најпрепознатљивијих симбола, буде у складу са празничним духом и значењем Христовог васкрсења.
Иако се посљедњих година све више експериментише са техникама украшавања и необичним бојама, свештеници упозоравају да нису све нијансе подједнако прикладне за ову прилику.
Свештеник Николај Савченко објаснио је да постоје три боје које би, према традицији и симболици празника, требало избјегавати приликом фарбања ускршњих јаја.
Међу бојама које се сматрају непожељним издвајају се црна, смеђа и тамноплава.
Разлог за то лежи у њиховој симболици. Ове тамне и суморне нијансе чешће се везују за Страдалну седмицу, односно посљедњу седмицу Васкршњег поста, када се вјерници присјећају Христовог страдања и патње. Насупрот томе, Васкрс носи поруку васкрсења, обнове, наде и радости, па се због тога сматра да овакви тонови не одговарају духу празника.
Ипак, важно је нагласити да не постоји строга забрана када је ријеч о кориштењу ових боја. Избор "неприкладне" нијансе не сматра се гријехом, већ се прије свега посматра као одступање од традиционалне симболике и празничног расположења.
Другим ријечима, ради се више о обичајима и духовном смислу празника него о строгом правилу које се мора по сваку цијену поштовати.
Када је ријеч о бојама које су најпримјереније за ускршња јаја, црвена заузима посебно мјесто. Она симболизује живот, побједу и славље, због чега се сматра основном васкршњом бојом.
Једна од најпрепознатљивијих нијанси црвене добија се традиционалним фарбањем јаја у луковини. Управо та боја за многе има посебну љепоту и снажну везу са старим обичајима. У манастиру Тумане, како се наводи, до специфичне црвене нијансе долази се захваљујући посебној техници фарбања јаја, преноси Курир.
