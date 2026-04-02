Цијена нафте расте након Трамповог обраћања о Ирану

Аутор:

АТВ
02.04.2026 07:19

Фото: Pixabay/McRonny

Цијена нафте типа "брент" наставља да достиже нове максимуме током данашње трговине, а фјучерси се тренутно крећу ка 107 долара по барелу, што је раст од више од 5 одсто, два сата након што је амерички предсједник Доналд Трамп завршио своје обраћање о рату који САД и Израел воде против Ирана и најавио јаче ударе у наредне двије до три недјеље.

Фјучерси су током јучерашњег дана пали због наде да би рат могао бити ускоро завршен, преноси ЦБС њуз.

Данас ванредна сједница УИО о граничном прелазу Градишка

Трамп је данас у обраћању нацији изјавио је да ће своју војну мисију у Ирану завршити "врло брзо", да су до сада постигнуте "убједљиве побједе", али да ће Сједињене Америчке Државе "изузетно снажно" ударити Иран у наредне двије до три недјеље.

Он је у говору из Бијеле куће рекао да ће САД уништити све иранске електране и да ће гађати нафтна постројења, ако се са иранским лидерима не постигне договор, преноси ЦБС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

