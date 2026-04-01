Фармацеутски гигант упозорава: Цијене лијекова у Европи ће морати да порасту

Њемачки фармацеутски гигант Бајер упозорио је да ће Европљани морати да плаћају више за лијекове ако регион жели да остане атрактивно тржиште за фармацеутске иновације.
Тиме се придружио позивима других произвођача и Вашингтона да се уравнотеже глобалне цијене лијекова, пише Фајненшел тајмс .
Стефан Елрих, шеф фармацеутске дивизије компаније Бајер, рекао је да дугогодишњи модел, према којем амерички пацијенти заправо субвенционишу иновације у фармацеутској индустрији кроз више цијене, постаје неодржив. „Влада САД је јасно ставила до знања да не разумије зашто би САД саме сносиле трошкове глобалног истраживања и развоја“, рекао је он, додајући да ће Европа „на крају морати да се прилагоди вишим цијенама“.
Коментари долазе у тренутку када се индустријски конгломерат бори да преокрене своје фармацеутско пословање након низа истека патената и окреће се Сједињеним Државама као кључном извору раста. Компанија очекује да ће САД постати њено највеће тржиште након што појача продајне и маркетиншке напоре тамо.
Бајеров фармацеутски посао чини скоро 40 процената прихода компаније, али је изузетак у индустрији гдје већина група остварује највећи дио своје продаје у САД.
Приход фармацеутске дивизије у Америци расте стопом од преко 10 процената годишње, брже него у другим регионима. Елрих је нагласио да Бајер тренутно има најјачи портфолио нових лијекова у историји, са новом генерацијом потенцијалних хитова који би требало да покрену раст касније ове деценије.
Он је описао прелазак на америчко тржиште као дио структурне промјене у глобалној фармацеутској индустрији. Упозорио је да Европа ризикује да заостане због споријег приступа пацијената новим терапијама и сложених система надокнаде трошкова, што може одложити усвајање нових лијекова. „Потребно нам је окружење у којем иновације брзо стижу до пацијената“, рекао је.
Слична упозорења издали су и генерални директори компанија попут Фајзера и Новартиса, указујући да европски оквири за одређивање цијена и регулатива угрожавају конкурентност континента, посебно у вријеме када САД подстичу домаћу производњу лијекова.
Произвођач популарног лијека за мршављење Mounjaro, Eli Lilly, условио је своју инвестицију у Уједињеном Краљевству повећањем износа које британски јавни здравствени систем (NHS) плаћа за лијек.
С друге стране, европски јавни здравствени системи су под финансијским притиском, а Њемачка тренутно разматра начине за смањење потрошње.
Истовремено, бивши предсједник САД Доналд Трамп је више пута критиковао разлику између цијена лијекова у САД и Европи, тврдећи да САД не би требало да плаћају више него друге развијене земље. Фармацеутске компаније су постигле споразуме са Бијелом кућом о снижавању цијена на нивое постигнуте у другим богатим земљама.
Бајер се опоравља од губитка патентне заштите за кључне лијекове као што су Ксарелто, лијек за разређивање крви, и Ејлија, лијек за очи. Компанија улаже у нови талас производа, укључујући лијек за рак простате Нубека и лијек за бубрежне и срчане болести Керендија, надајући се да ће се вратити стабилном расту.
Иако се очекује да ће продаја расти ниском једноцифреном стопом почев од сљедеће године, Оелрих је рекао да ће марже остати под притиском у кратком року због финансирања лансирања нових лијекова. Акције Бајера су порасле за око 5 процената ове године, чему је допринео напредак ка могућем поравнању од 7,25 милијарди долара за рјешавање тужби везаних за хербицид Раундап.
