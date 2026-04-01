Logo
Large banner

Фармацеутски гигант упозорава: Цијене лијекова у Европи ће морати да порасту

Извор:

Индекс

01.04.2026 15:38

Коментари:

0
Таблете лијекови
Фото: Pixabay/TheDigitalWay

Њемачки фармацеутски гигант Бајер упозорио је да ће Европљани морати да плаћају више за лијекове ако регион жели да остане атрактивно тржиште за фармацеутске иновације.

Тиме се придружио позивима других произвођача и Вашингтона да се уравнотеже глобалне цијене лијекова, пише Фајненшел тајмс .

Амерички модел субвенција

Стефан Елрих, шеф фармацеутске дивизије компаније Бајер, рекао је да дугогодишњи модел, према којем амерички пацијенти заправо субвенционишу иновације у фармацеутској индустрији кроз више цијене, постаје неодржив. „Влада САД је јасно ставила до знања да не разумије зашто би САД саме сносиле трошкове глобалног истраживања и развоја“, рекао је он, додајући да ће Европа „на крају морати да се прилагоди вишим цијенама“.

Хитно се повлаче серије овог лијека

Коментари долазе у тренутку када се индустријски конгломерат бори да преокрене своје фармацеутско пословање након низа истека патената и окреће се Сједињеним Државама као кључном извору раста. Компанија очекује да ће САД постати њено највеће тржиште након што појача продајне и маркетиншке напоре тамо.

Бајеров фармацеутски посао чини скоро 40 процената прихода компаније, али је изузетак у индустрији гдје већина група остварује највећи дио своје продаје у САД.

Приход фармацеутске дивизије у Америци расте стопом од преко 10 процената годишње, брже него у другим регионима. Елрих је нагласио да Бајер тренутно има најјачи портфолио нових лијекова у историји, са новом генерацијом потенцијалних хитова који би требало да покрену раст касније ове деценије.

Европа ризикује да заостане

Он је описао прелазак на америчко тржиште као дио структурне промјене у глобалној фармацеутској индустрији. Упозорио је да Европа ризикује да заостане због споријег приступа пацијената новим терапијама и сложених система надокнаде трошкова, што може одложити усвајање нових лијекова. „Потребно нам је окружење у којем иновације брзо стижу до пацијената“, рекао је.

Лијекови за мршављење повезани са већим ризиком од наглог губитка вида

Слична упозорења издали су и генерални директори компанија попут Фајзера и Новартиса, указујући да европски оквири за одређивање цијена и регулатива угрожавају конкурентност континента, посебно у вријеме када САД подстичу домаћу производњу лијекова.

Произвођач популарног лијека за мршављење Mounjaro, Eli Lilly, условио је своју инвестицију у Уједињеном Краљевству повећањем износа које британски јавни здравствени систем (NHS) плаћа за лијек.

Притисци на цијене

С друге стране, европски јавни здравствени системи су под финансијским притиском, а Њемачка тренутно разматра начине за смањење потрошње.

Истовремено, бивши предсједник САД Доналд Трамп је више пута критиковао разлику између цијена лијекова у САД и Европи, тврдећи да САД не би требало да плаћају више него друге развијене земље. Фармацеутске компаније су постигле споразуме са Бијелом кућом о снижавању цијена на нивое постигнуте у другим богатим земљама.

Бајер се опоравља од губитка патентне заштите за кључне лијекове као што су Ксарелто, лијек за разређивање крви, и Ејлија, лијек за очи. Компанија улаже у нови талас производа, укључујући лијек за рак простате Нубека и лијек за бубрежне и срчане болести Керендија, надајући се да ће се вратити стабилном расту.

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Иако се очекује да ће продаја расти ниском једноцифреном стопом почев од сљедеће године, Оелрих је рекао да ће марже остати под притиском у кратком року због финансирања лансирања нових лијекова. Акције Бајера су порасле за око 5 процената ове године, чему је допринео напредак ка могућем поравнању од 7,25 милијарди долара за рјешавање тужби везаних за хербицид Раундап.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

лијек

Европа

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево када лијекови изазивају аритмију

Здравље

Ево када лијекови изазивају аритмију

1 мј

0
Институт за јавно здравство издао хитно упозорење

Република Српска

Институт за јавно здравство издао хитно упозорење

1 мј

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Бања Лука

Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове

1 мј

0
Све чешћа злоупотреба суплемената

Здравље

Све чешћа злоупотреба суплемената

1 мј

0

Више из рубрике

Гориво

Економија

Како ће грађанима бити враћен дио акциза на гориво којег се Српска одриче?

4 д

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Извршена уплата доприноса за 425 демобилисаних бораца

4 д

1
Avion

Економија

Плата зависи од килограма: Авио-компанија уводи шокантна правила за посаду

4 д

0
Гасовод

Економија

Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner