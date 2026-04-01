Извршена уплата доприноса за 425 демобилисаних бораца

Аутор:АТВ
Коментари:1
За 425 демобилисаних бораца који испуњавају услове за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање данас је извршена уплата средстава у износу од 229.527 КМ.
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период 01.01.1996. године до 29.09.2000. године, демобилисаним борцима који у том периоду нису били пријављени на евиденцији незапослених Завода за запошљавање Републике Српске је континуирана активност, и врши се демобилисаним борцима који имају 65 година живота и више, а којима тај стаж недостаје да испуне минимални услов за старосну пензију од 15 година стажа осигурања.
С тим у вези, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите обрадило је све запримљене захтјеве закључно са 31.12.2025. године, и утврдило да укупно 425 демобилисаних бораца испуњава услов за уплату доприноса, те је по том основу уплаћено 229.527 КМ.
Такође, Министарство ће у 2026. години и свакој наредној, у континуитету, вршити провјеру лица која у текућој години навршавају 65 година живота, те вршити уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, уколико ће са истом доћи до 15 година стажа осигурања.
