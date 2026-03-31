Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

Аутор:АТВ
Коментари:2
За отпремнине радника рудника "Нова Љубија" сутра ће бити оперативно шест милиона КМ, изјавио је Срни в.д. директора Рудника жељезне руде "Љубија" Приједор Горан Велаула.
Велаула је рекао да је Фонд солидарности Републике Српске данас дозначио три милиона КМ за отпремнине радницима "Нове Љубије", а додатна три милиона биће дозначена сутра.
"У питању је шест плата у висини њихових личних примања и исплата тих средстава може почети чим `Нова Љубија` заврши административни дио посла, односно овјери износе и достави нам спискове", појаснио је Велаула за Срну.
Он није могао прецизирати број радника зато што ту евиденцију има рудник "Нова Љубија" у којем је Рудник жељезне руде мањински власник.
"Исплата ће ићи оном динамиком којом буду стизале овјерени документи из `Нове Љубије` о износима плата за сваког појединачног радника", најавио је Велаула.
У руднику "Нова Љубија" покренут је предстечајни поступак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
8 ч0
Економија
9 ч0
Економија
10 ч0
Економија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму