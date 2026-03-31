Упозорење за родитеље: Са тржишта повучена дјечија колица, нису безбједна

31.03.2026 10:09

Колица за бебу
Фото: Pixabay/Antranias

Са тржишта БиХ повучена су и уништена три модела дјечијих колица у количини од 50 комада, јер нису безбједна, док су пословни субјекти отклонили неусклађености на четири модела, односно 361 комадом ових производа.

Како би се утврдило да ли дјечија колица испуњавају прописане безбједносне захтјеве извршена су лабораторијска испитивања девет узорака дјечијих колица, административна провјера упутстава за употребу и означавања, те визуелна провјера одређених безбједносних својстава, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Лабораторијским испитивањем је утврђено да седам од девет испитаних модела дјечијих колица није испуњавало безбједносне захтјеве прописане одређеним стандардима.

На основу спроведених активности надзора над тржиштем, из Агенције су истакли да стање на тржишту БиХ у погледу безбједности дјечијих колица није задовољавајуће.

Агенција и тржишне инспекције ентитета и Брчко дистрикта спровеле су заједничке активности надзора дјечијих колица за тежину до 22 килограма, у периоду од септембра 2025. године до марта 2026. године.

