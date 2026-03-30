Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

30.03.2026 20:36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ
Фото: Facebook/Deichamnn

Компанија Дајхман (DEICHMANN) је у Босни и Херцеговини закључила врло успјешну пословну годину, чиме је наставила свој позитиван тренд.

У 2025. години продаја се повећала за скоро 7 одсто – на 57 милиона КМ. Резултати продаје порасли су на око 830.000 пари ципела, што одговара повећању од око 40.000 пари у односу на прошлу годину.

Задовољни добрим резултатима

Група Дајхман доказала се у 2025. години на захтјевном тржишту Дајхман у Босни и Херцеговини подружница је групе Дајхман са сједиштем у Есену, Њемачка. Породично предузеће основано је 1913. године и данас је највећи трговац обућом у Европи.

Хејнрих Дајхман рекао је да су 2025. годину закључили с добрим резултатима и успјешно се позиционирали у изазовном тржишном окружењу.

