Српска излази на Лондонску берзу - стиже капитал вриједан 500 милиона евра

Аутор:Весна Азић
Кад буџет тражи новац, излази се на тржиште капитала. Република Српска то је урадила у Лондону емитовањем референтне еврообвезнице у износу од 500 милиона евра. Добила фиксну каматну стопу од 6,25 одсто са доспјећем у априлу 2031. године.
Најбоља је ово потврда да Република Српска има кредибилитет и да може да сервисира своје обавезе, поручује Срђан Амиџић.
"Ова трансакција показује извјесност и стабилност када је у питању Република Српска. Стабилност када говоримо о свим давањима која иду из буџета с једне стране, али и реализацију обавеза која постоје", каже Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Копља у опозицији се ломе око камате од 6,25 одсто. Проблем виде и у висини годишње камате.
"Било би фер да јавности кажете да то није стварна каматна стопа, већ да се Српска задужила по каматној стопи од 6,5%, јер није наплаћен номинални износ", рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске.
Када је Српска први пут изашла на Лондонску берзу 2021.године, добила је камату стопу од 4.75%. У том тренутку еурибор био је минус 0.57, тако Кресојевићу објашњава ресорни министар. Придике и лекције држе они који се задужују са 7,9% каматном стопом, додаје Срђан Амиџић.
"Камата сад од 6,25, еурибор је 2,31 што значи да је наша камата сад 3.94 и мања је 2.25% у односу на ону камату коју смо постигли 2021.године", каже Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
"То је тобоже авангарда Републике Српске – Бањалука и треба да буде лидер у свему и спреми су да држе лекције свима. А они се задужују за 7,9, чак на краткорочно задужење камата је 5. Знате шта је на годину дана каматна стопа од 5%", каже Амиџић.
Са овим задужењем укупан јавни дуг у односу на БДП Републике Српске је око 36%. То нам довољно говори о стабилности Републике Српске и одговорној политици коју води Влада.
"С обзиром да је Република Српска добила дупло већу понуду у односу на тражњу говори нам о јасној стабилности Републике Српке. Значи приватни инвеститори су одлучили да свој новац улиже у Српку. Зашто? Зато што су добили показатеље који кажу да је инвестиција у Републику Српску стабилна и сигурна и краткорочно и дугорочно", каже Дражен Врховац, члан Одбора за финансије и буџет у НСРС
Без оваквих потеза нема континуитета плата, пензија и инвестиција. Пласман еурообвезница струка тумачи као излазак Републике Српске из финансијске маргине и сигнал да је постала видљива на међународном тржишту капитала.
"Овај потез је нешто што треба да радује и грађане Републике Српске. Лондон је мјесто гдје се врти глобални капитал гдје долазе највећи инвеститори у свијету. Они су погледали наше билансе и рекли ,,да, ово је мјесто гдје треба да се улаже", каже Немања Плота, стручњак за међународну и економску политику
Лондон је адреса гдје вас инвеститори прво одмјере, па тек онда купе ваш дуг. И ту се прича враћа на почетак. Задужење само по себи није ни добро ни лоше. Све зависи од тога гдје ће новац завршити. Ако покрене пројекте и раст , биће инвестиција.
