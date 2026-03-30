Гаси се познати бренд након 130 година

Након што је познати произвођач оквира за наочаре Менрад прије годину дана прогласио банкрот и отпустио 100 радника, стигла је вијест да је окружни суд исплатио бившим радницима укупно око милион евра из социјалног плана.
Стечајни управник Флоријан Зистлер изјавио је за њемачке медије да је ово највећа могућа свота коју су успјели да осигурају. То је постигнуто захваљујући успјешној продаји имовине и права бренда у протеклим мјесецима, преноси Феникс магазин.
Трговачка компанија Менрад основана је давне 1896. године у Швебиш Гминду. Деценијама су били лидери у производњи и дистрибуцији оквира за наочаре, сарађујући с гигантима као што су Јагуар, Јооп и Пепе Џинс.
Милан Васић се пожалио на мрежама: ''Банкротираћу''
Међутим, крајем марта 2025. године компанија је прогласила несолвентност. Финансијска рупа била је превелика, а пословање је постало губиташко до те мјере да плате више нису могле да се исплаћују из текућих прихода. Будући да инвеститори нису показали интерес за преузимање цијелог погона, свих 100 радника у сједишту компаније добило је отказе.
Иако је сједиште у Швебиш Гминду затворено, брендови нису нестали:
Данска Десигн Ајвјеар Груп преузела је права на марке Јагуар, Менрад и Јооп.
Преузето је и 10 радника из теренске продаје, па они настављају да раде за нове власнике.
Одјељење за дизајн производа и маркетинг у Минхену остао је поштеђен затварања и наставља с радом, преноси Б92.
