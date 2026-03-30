Гаси се познати бренд након 130 година

30.03.2026 08:47

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Након што је познати произвођач оквира за наочаре Менрад прије годину дана прогласио банкрот и отпустио 100 радника, стигла је вијест да је окружни суд исплатио бившим радницима укупно око милион евра из социјалног плана.

Стечајни управник Флоријан Зистлер изјавио је за њемачке медије да је ово највећа могућа свота коју су успјели да осигурају. То је постигнуто захваљујући успјешној продаји имовине и права бренда у протеклим мјесецима, преноси Феникс магазин.

Трговачка компанија Менрад основана је давне 1896. године у Швебиш Гминду. Деценијама су били лидери у производњи и дистрибуцији оквира за наочаре, сарађујући с гигантима као што су Јагуар, Јооп и Пепе Џинс.

Milan Vasic

Сцена

Милан Васић се пожалио на мрежама: ''Банкротираћу''

Међутим, крајем марта 2025. године компанија је прогласила несолвентност. Финансијска рупа била је превелика, а пословање је постало губиташко до те мјере да плате више нису могле да се исплаћују из текућих прихода. Будући да инвеститори нису показали интерес за преузимање цијелог погона, свих 100 радника у сједишту компаније добило је отказе.

Иако је сједиште у Швебиш Гминду затворено, брендови нису нестали:

Данска Десигн Ајвјеар Груп преузела је права на марке Јагуар, Менрад и Јооп.

Преузето је и 10 радника из теренске продаје, па они настављају да раде за нове власнике.

Одјељење за дизајн производа и маркетинг у Минхену остао је поштеђен затварања и наставља с радом, преноси Б92.

Прочитајте више

Милан Васић се пожалио на мрежама: ''Банкротираћу''

Сцена

Милан Васић се пожалио на мрежама: ''Банкротираћу''

2 ч

0
Градња брзог пута БиХ - Хрватска

Економија

Погледајте како тече градња брзог пута који повезује БиХ и Хрватску

2 ч

0
Сребро у налету - никад боља прилика за инвестицију

Економија

Сребро у налету - никад боља прилика за инвестицију

2 ч

0
Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

Савјети

Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

2 ч

0

Више из рубрике

Градња брзог пута БиХ - Хрватска

Економија

Погледајте како тече градња брзог пута који повезује БиХ и Хрватску

2 ч

0
Сребро у налету - никад боља прилика за инвестицију

Економија

Сребро у налету - никад боља прилика за инвестицију

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте порасле на више од 115 долара по барелу

4 ч

0
Сат

Економија

Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?

20 ч

0

