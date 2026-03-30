Сребро у налету - никад боља прилика за инвестицију

Како се ратови и даље не смирују, цјелокупна међународна ситуација јако је нестабилна, па и тржишта реагују на то.

Цијене акција и даље падају, али су цијене енергената веома високе. Поред енергената, још је неколико примјера на тржишту који би требали да привуку пажњу инвеститора, а у питању су племенити метали.

За племените метале је свакако позната ствар да у условима глобалних нестабилности њихова цијена скаче, али је овога пута то било мало другачије пошто су и злато и сребро доживјели падове, међутим брзо су се повратили и сада посебно сребро представља добар избор за инвеститоре. Пад је прошао и сада према процјенама аналитичара цијена ће расти.

Како бисте што боље стекли увид у кретање цијене сребра, потребно је погледати бројеве у посљедњих годину дана. Ти бројеви говоре да је на дужи рок сребро веома примамљив избор, с обзиром да је у односу на прије годину дана цијена порасла за преко 41%! У односу на прије шест мјесеци тај раст је близу 15 одсто, али је у претходном периоду у једном тренутку сребро доживјело велики пад па је у односу на прије мјесец дана цијена пала за око 15 одсто.

Овај пад међутим само је оставио простора онима који то још нису, да уложе у цијену сребра, а у наредним данима сви предвиђају раст цијене сребра гдје ће се показати да је ово јако добра инвестиција и на краћи рок. Већ је у посљедњим данима примјетан раст од неколико процената и то на дневном нивоу, што говори да је криза овог метала прошлост и да се на велика врата враћа, а глобалне околности само ће додатно допринети том расту.

Сребро тренутно представља једну од атрактивнијих инвестиционих прилика и за инвеститоре у Србији, посебно у условима глобалне нестабилности и растуће инфлације. Племенити метали су код нас традиционално веома популарни, јер се сматрају сигурним начином очувања вриједности капитала, а све већи број људи управо сада препознаје потенцијал сребра. Након недавног пада, цијена сребра показује јасан тренд опоравка и раста, што многи виде као идеалан тренутак за улазак на тржиште. Улагањем у сребро не само да штитите свој новац од инфлације, већ и отварате могућност за значајан профит у кратком и дугом року.

Тренутни услови на тржишту указују да би цијена могла наставити да расте, па они који реагују на вријеме могу остварити највећу корист.

Јасно је да сребро тренутно представља одличну прилику за све који желе да паметно уложе свој новац у несигурним временима. Тржиште је показало да овај племенити метал уме брзо да се опорави и настави раст, а тренутне околности му иду и те како у прилог. Код нас су племенити метали већ дуго један од омиљених начина за очување вриједности, па не чуди што све више људи управо сада гледа ка сребру. Било да сте почетник или већ имате искуства са инвестирањем, ово може бити прави тренутак да реагујете. Важно је не чекати предуго, јер овакве прилике брзо прођу, а они који уђу на вријеме обично извуку највећу корист.

Зато, ако размишљате гдје да усмјерите свој новац, можда је баш сада право вријеме да озбиљно размотрите улагање у сребро и искористите потенцијал који нуди, преноси Телеграф.