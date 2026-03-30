Ускоро ново поскупљење у бх. граду

Цијена такси услуга у Сарајеву од сриједе ће бити знатно већа.
Полазна цијена вожње износиће 3,50 КМ, а сваки пређени километар 2,30 КМ.
То значи да ће за пет километара вожње таксијем бити потребно издвојити најмање 15 КМ.
Главни разлог поскупљења је раст цијена горива због америчког-израелског рата у Ирану. Таксисти поскупљење правдају и растом цијена за мјесто на такси штанду.
Тренутно је полазна цијена вожње (старт) 2,50 КМ, а један километар 1,50 КМ.
Прве информације о поскупљењу такси услуга, прошле седмице, су говориле да ће полазна цијена вожње износити 3 КМ, а сваки километар 2,20 КМ.
