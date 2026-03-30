Крнета: Стање на подручју града Приједора релативно добро

Шеф одсјека Цивилне заштите Приједор Мирослав Крнета истакао је да када је ријеч о водостајима ријека и бујичних потока да је стање на подручју града релативно добро.
- Постоји пораст водостаја, али није алармантан. Јуче нисмо имали много интервенција, чистили смо канале, гдје смо повећали пропусну моћ самих канала. Сви путеви на подручју града Приједора су проходни, изузев путног правца Козарац-Мраковица.
Водостај Сане је у порасту, каже Крнета, али је стање уредно. Када је ријеч о исправности воде, Крнета додаје да је исправност уредна. Додаје да су бујични потоци правили проблеме први дан, сада не.
- Прогноза је таква да ће падати још кише - додао је он за РТРС.
Крнета је позвао грађане да назову дежурне службе и информишу се, те да не слушају и не читају нетачне наводе у медијима.
- На број 121 можете се информисати и немојте слушати неистине - каже он.
