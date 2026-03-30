Убио супругу, па запалио цигарету поред њеног тијела

Мушкарац (48) из Џорџије сатјерао је своју супругу у ћошак у кухињи и убио је, након чега ју је упитао "јеси ли мртва?", а потом запалио цигарету поред њеног тијела док је чекао полицију.
Келвин Демонд Вилијамс проглашен је кривим у четвртак за убиство и тежак напад, уз остале тачке оптужнице, поводом смрти његове 48-годишње супруге Тенише Вилијамс и пуцања на њеног сина (свог пасторка), саопштило је тужилаштво округа Чироки. Судија Вишег суда Шенон Волас осудила је Вилијамса на доживотну казну затвора без права на условни отпуст, уз додатних 100 година.
Пуцњава се догодила око 22.40 сати, 13. јула 2025. године, у кући у Вудстоку, око 16 километара сјеверно од Маријете.
Шеснаестогодишњи дјечак позвао је хитну помоћ и рекао да очух пуца на њега и да је погодио његову мајку. Дјечак се крио у спаваћој соби, док је његов четворогодишњи брат спавао у другој просторији.
Када је полиција стигла, затекли су осумњиченог како стоји у кухињи и пуши цигарету. Одмах су га лишили слободе, а након уласка у кућу у кухињи су пронашли Тенишу Вилијамс мртву са простријелном раном, док се оружје којим је извршено убиство налазило на кухињском острву. Замјеници шерифа су потом из куће извели тинејџера и четворогодишњака, који нису били физички повријеђени.
Током суђења које је трајало готово четири дана, поротници су имали прилику да виде снимке са кућних камера које су забиљежиле сам чин пуцњаве. Снимак је приказао оптуженог како испаљује први хитац у главу свог пасторка, који га је промашио. Затим је испалио још два хица у своју супругу и још један у пасторка док је овај бјежао у своју собу, али су сви ти хици промашили мету.
Келвин Вилијамс је потом сатјерао супругу у ћошак док га је она преклињала да не пуца. Пети и посљедњи хитац био је смртоносан. Након што је опалио, стајао је изнад њеног тијела и рекао: "Јеси ли мртва?"
Замјеница главног помоћника окружног тужиоца Рејчел Еш, која је водила поступак, изјавила је да су докази били "преплављујући". Порота је вијећала мање од сат времена.
"Током година, оптужени је систематски изоловао своју супругу и контролисао њено кретање, чак захтијевајући од ње да носи Блутут уређај како би могао да је надзире када изађе из куће", рекла је Еш. "Докази су показали да ју је на сам дан убиства натјерао да купи и напуни ватрено оружје које ће он касније искористити да је убије. До данашњег дана, оптужени није показао никакво кајање, већ само равнодушност и суровост."
Чланови породице су током изрицања пресуде описали да је оптужени спроводио толико строгу контролу над њом да јој није било дозвољено да разговара са својом одраслом дјецом, нити јој је било допуштено да присуствује сахрани сопствене мајке.
Судија је поступке Келвина Вилијамса описала као "несхватљиве". Окружна тужитељка Сузан К. Тредевеј изјавила је да је насиље нанијето жртви било "зло и неопростиво".
"Дубоко смо захвални пороти, од које је тражено да гледа и слуша ствари које нико никада не би требало да доживи", рекла је Тредевеј. "То су учинили са пажњом, храброшћу и посвећеношћу правди. Наша срца су уз невину дјецу која ће заувијек бити погођена овим бесмисленим, бруталним убиством.
