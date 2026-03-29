Војска добила наређење - шири се рат

29.03.2026
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наредио је проширење офанзиве на југ Либана уз поруку да Израел неће толерисати пријетње, док број жртава расте, а тензије у региону додатно ескалирају.
Нетанјаху је изјавио да је наредио војсци да додатно прошири постојећу безбједносну тампон зону у Либану.
"Управо сам наредио да се додатно прошири постојећа безбједносна тампон зона. Одлучни смо да фундаментално промијенимо ситуацију на сјеверу", рекао је Нетанјаху.
Додао је да је циљ ове одлуке јачање безбједносне позиције Израела дуж сјеверне границе, усред сталних тензија.
"Нећемо толерисати стварност сталне пријетње нашим насељима и грађанима. Наставићемо да дјелујемо снажно, одлучно и одговорно док не постигнемо циљ", казао је он.
Израелска војска извела је ваздушне нападе и копнену офанзиву у јужном Либану након прекограничног напада Хезболаха 2. марта.
Офанзива долази усред појачаних регионалних тензија након заједничких америчко-израелских напада на Иран који су почели 28. фебруара, у којима је убијено више од 1.340 људи, укључујући тадашњег врховног вођу Али Хамнеија.
Либанско Министарство здравља саопштило је у суботу да је од 2. марта у израелским нападима убијено 1.189 људи. Број повређених достигао је 3.427, а међу жртвама су 124 дјеце и 86 жена.
