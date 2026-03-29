Проблеми у Бањалуци: Мјештани одржали мирни протест

Аутор:АТВ
29.03.2026
19:14
Бањалучка приградска насеља због сњежних падавина у проблемима! Насеље Буквалек, свега пет километара од Бањалуке, већ три дана је без струје!
Путеви непроходни, саобраћај отежан! И нису једини који имају проблема. Слична ситуација је и у Доњим Колима. Због небриге градских власти, мјештани овог насеља одржали су мирни протест.
Окупили си се на дијелу магистралног пута Бањалука Јајце у Српским Топлицама. На надлежне апелују да раде свој посао!
Снијег је отежао путну проходност, кретање и напајање електричном енергијом на свега неколико километара од Бањалуке. Приградско насеље Буквалек удаљено пет километара од Бањалуке, већ три дана нема електричну енергију. Аутобуски саобраћај је у потпуности обустављен. На територији Бањалуке у квару је далековод Буквалек, те дијелови далековода према Дебељацима, Чокорима, Стричићима и Крминама.
До кварова је дошло због сњежним падавина, односно кидањем проводника под теретом мокрог снијега и обрушавања грања преко стубова и водова, саопштено је из "Електрокрајине".
"Све наше расположиве електромонтерске екипе од раног јутра на терену и у тешким условима раде на санацији кварова на мрежи, поготово у брдским и шумовитим пред јелима гдје динамику радова успоравају непроходни локални путеви и трасе до локација кварова, Очекујемо да у току дана и до краја дана већина кварова буде отклоњена и да већина корисника који су тренутно без електричне енергије поново имају уредно снабдијевање", рекао је Предраг Клинцов, портпарол "Електрокрајине".
Муку муче и мјештани Доњих Кола - трећи дан су без струје и проходних путева. Због свега тога одлучили су се на мирни протест, апелујући градске власти да им помогну у рјешавању проблема проузрокованих снијегом.
“Не чисти се, рупа је на сваких 100 метара, струје немамо већ три дана 2000 становника, значи цијела мјесна заједница је остала без струје!", каже Срђан Ћутковић, предсједник мјесне заједнице Доња Кола.
“Ја имам оца инвалида у колицима. Јуче западао снијег ја сам звала сто хиљада пута Градску управу нико се не јавља", рекла је Сњежана Грмуша, мјештанка Доњих Кола.
Због неочишћеног пута и нагомиланог снијега, кажу, не могу да саобраћају аутобуси, а многа домаћинства су остала одсјечена.
Подсјећају да дјеца у петак нису била у могућности да иду у школу! Надлежне позивају да обиђу Доња Кола и ураде неопходно како би и ово приградско бањалучко насеље нормално функционисало.
