Logo
Large banner

Ни поплаве их не спречавају: Ево како су бањалучки Пинк Пантери стигли на наступ

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:11

Коментари:

0
Фото: БЛ Портал

Чланови Пинк Пантер бенда из Бањалуке су јуче у касно поподне морали транспортовати музичку опрему трактором, да би стигли на заказану свирку у Лакташе.

Усљед обилних падавина вода је потопила већину насеља у близини ријека и направила бројне проблеме, наводе из Пинк пантер бенда.

Такође након повратка са свирке за транспорт опреме је опет морао да буде задужен трактор као превозно средство.

Међутим ситуација није била тако безазлена, па је бесану ноћ провео Александар Вујмиловић, шеф бенда који је код куће у насељу Довићи у Лакташима спашавао ствари у подруму. Међу њима је била и музичка опрема.

“Спашавамо све ствари које су у подруму, међутим музичка опрема је спашена у задњи тренутак. Али проблем је настао како транспортовати опрему према сигурном. Нисмо имали другог избора него трактором”, рекао је Вујмиловић.

Жељко Дерајић, члан бенда Пинк Пантер рекао је за "БЛ портал" да се био уплашио и за опрему, али и како стићи на заказану свирку.

“Међутим наш народ је увијек се сналази у немогућим ситуацијама. Захваљујући трактору стигли смо на локацију и свирка је одрађен, а безбједно смо се вратили кућама”, рекао је Дерајић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Поплаве

Лакташи

"Pink Panter"

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner