Ковић: Забрана уласка у Хрватску не може сакрити истину о страдању Срба

29.03.2026

Историчар Милош Ковић поручио је да се истина о страдању Срба у Хрватској од Другог свјетског рата до данас не може сакрити забраном уласка која је њему изречена, те да ће наставити да о томе свједочи и вјероватно покренути управни спор.

"Разговарао сам са адвокатима, видјећемо. Вјероватно ћемо да покренемо управни спор, па нека докажу у чему је проблем. Не могу да дају такве арбитрарне одлуке, гдје је јасно да се заснивају на нечему што смо мислили да је давна прошлост, а то је вербални деликт", рекао је Ковић.

Он је нагласио да му заиста није јасно шта је рекао и чиме је заслужио забрану да уђе у Хрватску.

Нагласио је да је као историчар дужан да ради свој посао.

"Ја не говорим о Хрватској, никад о Хрватима као генералној скупини, ја говорим о томе да смо ми као народ дужни да памтимо геноцид који смо претрпјели у НДХ", објаснио је Ковић за РТС.

Ковић је враћен са границе на Бајакову и забрањен му је улазак у Хрватску 27. марта када је са колегом Браниславом Станковићем кренуо у Градишку на промоцију Станковићеве књиге "Тесла, Србин сам", уз образложење да представља наводну пријетњу "јавном поретку, унутрашњој сигурности, јавном здрављу и међународним односима", подсјећа "Срна".

