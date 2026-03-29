Ковић: Забрана уласка у Хрватску не може сакрити истину о страдању Срба

Историчар Милош Ковић поручио је да се истина о страдању Срба у Хрватској од Другог свјетског рата до данас не може сакрити забраном уласка која је њему изречена, те да ће наставити да о томе свједочи и вјероватно покренути управни спор.
"Разговарао сам са адвокатима, видјећемо. Вјероватно ћемо да покренемо управни спор, па нека докажу у чему је проблем. Не могу да дају такве арбитрарне одлуке, гдје је јасно да се заснивају на нечему што смо мислили да је давна прошлост, а то је вербални деликт", рекао је Ковић.
Он је нагласио да му заиста није јасно шта је рекао и чиме је заслужио забрану да уђе у Хрватску.
Нагласио је да је као историчар дужан да ради свој посао.
"Ја не говорим о Хрватској, никад о Хрватима као генералној скупини, ја говорим о томе да смо ми као народ дужни да памтимо геноцид који смо претрпјели у НДХ", објаснио је Ковић за РТС.
Ковић је враћен са границе на Бајакову и забрањен му је улазак у Хрватску 27. марта када је са колегом Браниславом Станковићем кренуо у Градишку на промоцију Станковићеве књиге "Тесла, Србин сам", уз образложење да представља наводну пријетњу "јавном поретку, унутрашњој сигурности, јавном здрављу и међународним односима", подсјећа "Срна".
