Амиџић Кресојевићу: Укинимо дигитрон и уведимо бањалучку математику

29.03.2026

15:44

Срђан Амиџић
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић указао је на то да је каматна стопа по којој се задужила Влада Републике Српске на Лондонској берзи 6,25 одсто, а да је кредитно задужење града Бањалука са каматом од 7,90 одсто.

"Ако је 6,25 одсто веће од 7,9 одсто, предлажем да укинемо дигитрон и уведемо `бањалучку математику`. Ово није кредит - ово је нова научна дисциплина", написао је Амиџић на друштвеној мрежи "Икс".

Амиџић је објавио и одлуку о кредитном задужењу града Бањалуке за финансирање капиталних инвестиција у износу од 10 милиона КМ према којој каматна стопа треба да је фиксна и не виша од 7,9 одсто.

Он је својом објавом одговорио на тврдње економисте и члана Покрета Сигурна Српска Бојана Кресојевића да Влада Републике Српске каматама "брише болнице" у наредних пет година.

Срђан Амиџић

Бојан Кресојевић

Више из рубрике

Саво Минић на терену

Република Српска

Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

5 ч

3
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

6 ч

5
Саво Минић

Република Српска

Минић: Одговоран рад Владе допринијеће да немамо тако велике финансијске ударе

7 ч

0
Цвијановић Суљагићу: Исијавате мржњу, зато је БиХ неуспјешна и тужна

Република Српска

Цвијановић Суљагићу: Исијавате мржњу, зато је БиХ неуспјешна и тужна

7 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Војска добила наређење - шири се рат

19

44

Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

19

40

Казанџија Љубо – мајстор за ''весели строј'' од бакра

19

31

Млади између дипломе и запослења

19

27

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

