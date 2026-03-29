Амиџић Кресојевићу: Укинимо дигитрон и уведимо бањалучку математику

Аутор:АТВ
29.03.2026
15:44
29.03.2026
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић указао је на то да је каматна стопа по којој се задужила Влада Републике Српске на Лондонској берзи 6,25 одсто, а да је кредитно задужење града Бањалука са каматом од 7,90 одсто.
"Ако је 6,25 одсто веће од 7,9 одсто, предлажем да укинемо дигитрон и уведемо `бањалучку математику`. Ово није кредит - ово је нова научна дисциплина", написао је Амиџић на друштвеној мрежи "Икс".
Амиџић је објавио и одлуку о кредитном задужењу града Бањалуке за финансирање капиталних инвестиција у износу од 10 милиона КМ према којој каматна стопа треба да је фиксна и не виша од 7,9 одсто.
Он је својом објавом одговорио на тврдње економисте и члана Покрета Сигурна Српска Бојана Кресојевића да Влада Републике Српске каматама "брише болнице" у наредних пет година.
Град Бањалука: камата 7.90%— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 29, 2026
Влада Републике Српске: камата 6.25%
Ако је 6.25% веће од 7.9%, предлажем да укинемо дигитрон и уведемо „бањалучку математику“. 🙂
Ово није кредит - ово је нова научна дисциплина. pic.twitter.com/Cpw0PioU8w
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму