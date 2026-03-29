Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

Аутор:АТВ
29.03.2026
14:30
Коментари:3
Када је ријеч о водостајима и водозаштитној инфраструктури Влада Републике Српске прати стање и ситуација је апсолутно под контролом, рекао је премијер Српске Саво Минић приликом обиласка стања канала за одбрану од поплава у насељу Ћендићи у општини Пелагићево.
Навео је да проблема има када су у питању бујични потоци, те да постоји благи пораст водостаја када је ријеч о великим ријечним токовима Српске.
Истакао је да се очекује да ће у наредних два до три дана престати потреба за ванредним стањем у појединим мјесним заједницама.
"Апелујем на све градоначелнике и начелнике, чим крене лијепо вријеме да се припреми ларвицидни третман комараца јер ће ту постојати проблем због оволико воде и влажности", истакао је Минић.
Обишао сам јутрос неколико терена и насипа у Пелагићеву, стање је за сада добро, а све екипе су приправне. pic.twitter.com/bL80tAi14F— Саво Минић (@minic_savo) March 29, 2026
Начелник општине Пелагићево Славко Тешић су претходних дана све екипе биле на терену.
"У договору са премијером и руководством `Вода Српске` већ можемо да најавимо и радове на Црном потоку. То је проблем који постоји више од 40 година. Током прољећа ће Пелагићево ријешити проблем свих водотокова на подручју своје територије", рекао је Тешић.
