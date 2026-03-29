Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

АТВ

29.03.2026

14:30

3
Фото: Printscreen/X

Када је ријеч о водостајима и водозаштитној инфраструктури Влада Републике Српске прати стање и ситуација је апсолутно под контролом, рекао је премијер Српске Саво Минић приликом обиласка стања канала за одбрану од поплава у насељу Ћендићи у општини Пелагићево.

Навео је да проблема има када су у питању бујични потоци, те да постоји благи пораст водостаја када је ријеч о великим ријечним токовима Српске.

Истакао је да се очекује да ће у наредних два до три дана престати потреба за ванредним стањем у појединим мјесним заједницама.

"Апелујем на све градоначелнике и начелнике, чим крене лијепо вријеме да се припреми ларвицидни третман комараца јер ће ту постојати проблем због оволико воде и влажности", истакао је Минић.

Начелник општине Пелагићево Славко Тешић су претходних дана све екипе биле на терену.

"У договору са премијером и руководством `Вода Српске` већ можемо да најавимо и радове на Црном потоку. То је проблем који постоји више од 40 година. Током прољећа ће Пелагићево ријешити проблем свих водотокова на подручју своје територије", рекао је Тешић.

Саво Минић

Пелагићево

Више из рубрике

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

6 ч

5
Саво Минић

Република Српска

Минић: Одговоран рад Владе допринијеће да немамо тако велике финансијске ударе

7 ч

0
Република Српска

Цвијановић Суљагићу: Исијавате мржњу, зато је БиХ неуспјешна и тужна

7 ч

3
Република Српска

Предложено увођење накнаде за здравствени додатак и увећање коефицијената у здравству

9 ч

0

19

57

Војска добила наређење - шири се рат

19

44

Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

19

40

Казанџија Љубо – мајстор за ''весели строј'' од бакра

19

31

Млади између дипломе и запослења

19

27

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

